На час Великодня по деяких вулицях Одеси буде обмежено рух транспорту

Знак, що повідомляє про перекриття дороги. Фото: google.com

15 та 16 квітня буде обмеження руху транспорту на Монастирському та Маячному провулках. Такі дії введені задля безпеки під час Великодня.

Про це повідомляє пресслужба Одеської області.

Читайте також:

З метою безпеки населення під час проведення заходів з нагоди Великодня, з 10:00 15 квітня до 15:00 16 квітня 2023 року, буде тимчасово заборонений рух транспортних засобів на Монастирському та Маячному провулках. Однак ця заборона не стосується транспорту аварійних служб, спеціальних транспортних засобів та військової техніки.

Цікаво водіям

12 квітня компанія "Інфоксводоканал" почала роботи з оновлення старого водопроводу в Приморському районі Одеси. Під час виконання ремонту можливе тимчасове обмеження руху авто.

Відділ безпеки дорожнього руху Одеської області розпочав сезонну перевірку готовності доріг до літнього періоду. Така перевірка визначить необхідний обсяг ремонтних робіт.

Нагадаємо, в Одеській області розпочались роботи з ліквідації ямковості та вибоїн на автомобільних дорогах державного значення. Роботи виконуються на автошляхах з високою інтенсивністю руху. До автодоріг, на яких зараз виконуються ремонтні роботи, насамперед належать експортні, портові маршрути й такі, що сполучають Одеську область з іншими областями та сусідніми державами.