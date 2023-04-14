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На час Великодня по деяких вулицях Одеси буде обмежено рух транспорту

14 квітня 2023 19:00
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Анна Мурадова
Редактор
На час Великодня по деяких вулицях Одеси буде обмежено рух транспорту
Знак, що повідомляє про перекриття дороги. Фото: google.com
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

15 та 16 квітня буде обмеження руху транспорту на Монастирському та Маячному провулках. Такі дії введені задля безпеки під час Великодня

Про це повідомляє пресслужба Одеської області. 

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З метою безпеки населення під час проведення заходів з нагоди Великодня, з 10:00 15 квітня до 15:00 16 квітня 2023 року, буде тимчасово заборонений рух транспортних засобів на Монастирському та Маячному провулках. Однак ця заборона не стосується транспорту аварійних служб, спеціальних транспортних засобів та військової техніки.

Цікаво водіям

12 квітня компанія "Інфоксводоканал" почала роботи з оновлення старого водопроводу в Приморському районі Одеси. Під час виконання ремонту можливе тимчасове обмеження руху авто. 

Відділ безпеки дорожнього руху Одеської області розпочав сезонну перевірку готовності доріг до літнього періоду. Така перевірка визначить необхідний обсяг ремонтних робіт.  

Нагадаємо, в Одеській області розпочались роботи з ліквідації ямковості та вибоїн на автомобільних дорогах державного значення. Роботи виконуються на автошляхах з високою інтенсивністю руху. До автодоріг, на яких зараз виконуються ремонтні роботи, насамперед належать експортні, портові маршрути й такі, що  сполучають Одеську область з іншими областями та сусідніми державами.  

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