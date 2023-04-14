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На время Пасхи по некоторым улицам Одессы будет ограничено движение транспорта

14 апреля 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На время Пасхи по некоторым улицам Одессы будет ограничено движение транспорта
Знак, сообщающий о перекрытии дороги. Фото: google.com
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

15 и 16 апреля будет ограничено движение транспорта на Монастырском и Маячном переулках. Такие действия введены в целях безопасности во время Пасхи.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской области.

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В целях безопасности населения во время проведения мероприятий по случаю Пасхи, с 10:00 15 апреля до 15:00 16 апреля 2023 года, будет временно запрещено движение транспортных средств на Монастырском и Маячном переулках. Однако этот запрет не касается транспорта аварийных служб, специальных транспортных средств и военной техники.

Интересно водителям

12 апреля компания "Инфоксводоканал" приступила к обновлению старого водопровода в Приморском районе Одессы. При выполнении ремонта возможно временное ограничение движения авто.

Отдел безопасности дорожного движения Одесской области приступил к сезонной проверке готовности дорог к летнему периоду. Такая проверка определит требуемый объем ремонтных работ.

Напомним, в Одесской области начались работы по ликвидации ямочности и выбоин на автомобильных дорогах государственного значения. Работы выполняются на дорогах с высокой интенсивностью движения. К автодорогам, на которых сейчас выполняются ремонтные работы, в первую очередь относятся экспортные, портовые маршруты и соединяющие Одесскую область с другими областями и соседними государствами.

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