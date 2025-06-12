Ситуация на дорогах Одесской области - пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)

Трасса Одесса-Рени на карте. Фото: скриншот

В четверг, 12 июня, на трассе Одесса — Рени пробки образуются по пути к большинству КПП в Молдову. В сторону Румынии путешественникам также придется простоять в очереди возле одного из приграничных сел.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама

Читайте также:

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска в Молдову "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас есть большая пробка на трассе, что необходимо учитывать, планируя путешествие. По пути к "Староказачьему — Тудора" время от времени образуются тянучки, однако они небольшие. Что касается КПП в Рени, проезд там пока что свободный, стоять не придется.

Пробка по пути к Паланке. Фото: скришнот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" пробок пока нет. Возле канала Кофа, мост через который вскоре должны открыть после восстановления, также тянучек пока не наблюдается. Однако большая очередь автомобилей образовалась возле села Сафьяны, простоять в ней придется больше часа.

Пробка возле села Сафьяны. Фото: скришнот

Напомним, недавно мы писали о водителе, который сбил женщину на дороге. А также о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову.