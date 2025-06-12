Ситуація на дорогах Одещини - затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як виїхати з України)

Траса Одеса-Рені на карті. Фото: скриншот

У четвер, 12 червня, на трасі Одеса — Рені затори утворюються шляхом до більшості КПП у сторону Молдови. У бік Румунії мандрівникам також доведеться простояти в черзі біля одного з прикордонних сіл.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску у Молдову "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є великий затор на трасі, що необхідно враховувати, плануючи подорож. Шляхом до "Старокозачого — Тудора" час від часу утворюються тягнучки, однак вони невеликі. Що стосується КПП в Рені, проїзд там поки що вільний, стояти не доведеться.

Затор шляхом до Паланки. Фото: скришнот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" заторів зранку немає. Біля каналу Кофа, міст через який невдовзі мають відкрити після відновлення, також тягнучок поки не спостерігається. Однак велика черга автівок утворилася біля села Саф'яни, простояти в ній доведеться понад годину.

Затор біля села Саф'яни. Фото: скришнот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про водія, який збив жінку на дорозі. А також про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови.