Ситуация на дорогах Одесской области - пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

В субботу, 31 мая, утром на трассе Одесса — Рени образуются пробки в сторону пограничных пунктов пропуска в Молдову. Однако по дороге к Румынии никаких тянучек нет, проезд там пока свободен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Две большие пробки есть в сторону "Староказачьего — Тудора", простоять в придется примерно полтора часа. Возле КПП "Паланка — Маяки — Удобное" на трассе также образовалась значительная тянучка, что следует учитывать, планируя путешествие. Что касается пункта пропуска "Рени — Джурджулешть" — на картах очередей не замечено, автомобилей там сегодня немного.

Пробки возле КПП. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе "Орловка — Исакча" пробок пока нет. Что касается канала Кофа — тянучек на картах там также не наблюдается. Единственная очередь на трассе образовалась неподалеку от села Кринички, что следует учитывать, планируя путешествие. Поездка из Одессы продлится менее 3 часов.

По пути в Румынию очередей нет. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о ночном ДТП на трассе Одесса-Рени.