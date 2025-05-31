Ситуация на дорогах Одесской области - пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию

Большие пробки в сторону Молдовы — ситуация на трассе Одесса-Рени
В субботу, 31 мая, утром на трассе Одесса — Рени образуются пробки в сторону пограничных пунктов пропуска в Молдову. Однако по дороге к Румынии никаких тянучек нет, проезд там пока свободен.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
Две большие пробки есть в сторону "Староказачьего — Тудора", простоять в придется примерно полтора часа. Возле КПП "Паланка — Маяки — Удобное" на трассе также образовалась значительная тянучка, что следует учитывать, планируя путешествие. Что касается пункта пропуска "Рени — Джурджулешть" — на картах очередей не замечено, автомобилей там сегодня немного.
Пробки в Румынию
На ближайшем к Румынии паромном переходе "Орловка — Исакча" пробок пока нет. Что касается канала Кофа — тянучек на картах там также не наблюдается. Единственная очередь на трассе образовалась неподалеку от села Кринички, что следует учитывать, планируя путешествие. Поездка из Одессы продлится менее 3 часов.
Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о ночном ДТП на трассе Одесса-Рени.
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