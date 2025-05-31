Ситуація на дорогах Одещини - затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови і Румунії

Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

У субботу, 31 травня, зранку на трасі Одеса — Рені утворюються затори у бік прикордонних пунктів пропуску до Молдови. Однак шляхом до Румунії жодних тягнучок немає, проїзд там наразі вільний.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Два великих затори є у бік "Старокозаче — Тудора" , простояти в доведеться приблизно півтори години. Біля КПП "Паланка — Маяки — Удобне" на трасі також утворилася значна тягнучка, що слід врахувовуати, плануючи подорож. Що стосується пункту пропуску "Рені — Джурджулешть" — на картах черг не помічено, автівок там сьогодні небагато.

Затори біля КПП. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході "Орлівка — Ісакча" заторів наразі немає. Щодо каналу Кофа — тягнучок на картах там також не спостерігається. Єдина черга на трасі утворилася неподалік від села Кринички, що слід враховувати, плануючи подорож. Поїздка з Одеси триватиме менше 3 годин.

Шляхом до Румунії черг немає. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про нічне ДТП на трасі Одеса-Рені.