Большой потенциал: как разблокировка портов увеличит доходы Украины

Одесский порт Фото: fru.ua

Федерация работодателей Украины (ФРУ) оценила потенциальные экономические выгоды для Украины от полной разблокировки черноморских портов для всех видов грузов. По расчетам ФРУ этот шаг может привести к значительному росту ВВП и поступлениям в бюджет страны.

Об этом сообщает Федерация работодателей Украины.

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Сейчас Украина сталкивается со сложными вызовами, связанными с остановкой экспорта зерновых из-за портов после прекращения действия Зернового соглашения. ФРУ провела анализ и пришла к выводу, что полная разблокировка портов может помочь Украине решать эту проблему и придать существенный импульс экономике страны.

По расчетам ФРУ, полная разблокировка портов может иметь следующие последствия:

Повышение ВВП Украины на 15% Это означает, что экономика страны вырастет на пятнадцать процентов по сравнению с современным состоянием.

Дополнительные 200 миллиардов гривен налоговых поступлений ежегодно: Эти деньги могут быть использованы для финансирования различных отраслей, включая образование, здравоохранение и инфраструктуру.

Дополнительная валютная выручка в размере более $25 миллиардов ежегодно: Эта сумма может поддержать стабильность национальной валюты и укрепить экономические резервы Украины.

ФРУ отмечает, что восстановление свободного судоходства в Черном море критически важно для Украины и будет способствовать не только экономическому росту, но и укреплению безопасности в регионе.

Напомним, порты Большой Одессы ожидает повышенный спрос на экспорт украинской агропродукции после открытия временного зернового коридора, ставшего альтернативой для перевозок. Аналитики из Spike Brokers отмечают, что эта инициатива привела к активизации переговоров по фиксации крупногабаритных судов в направлении Одессы.

Отметим, что Вооруженным силам благодаря своей работе удалось создать определенный паритет в Черном море. В настоящее время пять кораблей с промышленной группой уже воспользовались временными морскими коридорами.