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Большой потенциал: как разблокировка портов увеличит доходы Украины

21 сентября 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Большой потенциал: как разблокировка портов увеличит доходы Украины
Одесский порт Фото: fru.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Федерация работодателей Украины (ФРУ) оценила потенциальные экономические выгоды для Украины от полной разблокировки черноморских портов для всех видов грузов. По расчетам ФРУ этот шаг может привести к значительному росту ВВП и поступлениям в бюджет страны.

Об этом сообщает Федерация работодателей Украины.

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Сейчас Украина сталкивается со сложными вызовами, связанными с остановкой экспорта зерновых из-за портов после прекращения действия Зернового соглашения. ФРУ провела анализ и пришла к выводу, что полная разблокировка портов может помочь Украине решать эту проблему и придать существенный импульс экономике страны.

По расчетам ФРУ, полная разблокировка портов может иметь следующие последствия:

  • Повышение ВВП Украины на 15% Это означает, что экономика страны вырастет на пятнадцать процентов по сравнению с современным состоянием.
  • Дополнительные 200 миллиардов гривен налоговых поступлений ежегодно: Эти деньги могут быть использованы для финансирования различных отраслей, включая образование, здравоохранение и инфраструктуру.
  • Дополнительная валютная выручка в размере более $25 миллиардов ежегодно: Эта сумма может поддержать стабильность национальной валюты и укрепить экономические резервы Украины.

ФРУ отмечает, что восстановление свободного судоходства в Черном море критически важно для Украины и будет способствовать не только экономическому росту, но и укреплению безопасности в регионе.

Напомним, порты Большой Одессы ожидает повышенный спрос на экспорт украинской агропродукции после открытия временного зернового коридора, ставшего альтернативой для перевозок. Аналитики из Spike Brokers отмечают, что эта инициатива привела к активизации переговоров по фиксации крупногабаритных судов в направлении Одессы.

Отметим, что Вооруженным силам благодаря своей работе удалось создать определенный паритет в Черном море. В настоящее время пять кораблей с промышленной группой уже воспользовались временными морскими коридорами.

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