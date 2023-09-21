Великий потенціал: як розблокування портів збільшить доходи України

Одеський порт. Фото: fru.ua

Федерація роботодавців України (ФРУ) оцінила потенційні економічні вигоди для України від повного розблокування чорноморських портів для всіх видів вантажів. За розрахунками ФРУ, цей крок може призвести до значного зростання ВВП та надходжень до бюджету країни.

Про це повідомляє Федерація роботодавців України.

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Зараз Україна стикається зі складними викликами, пов'язаними із зупинкою експорту зернових через порти після припинення дії Зернової угоди. ФРУ провела аналіз і прийшла до висновку, що повне розблокування портів може допомогти Україні розв'язувати цю проблему та надати істотний імпульс економіці країни.

За розрахунками ФРУ, повне розблокування портів може мати наступні наслідки:

Підвищення ВВП України на 15%: Це означає, що економіка країни зросте на п'ятнадцять відсотків у порівнянні із сучасним станом.

Додаткових 200 мільярдів гривень податкових надходжень щорічно: Ці гроші можуть бути використані для фінансування різних галузей, включаючи освіту, охорону здоров'я та інфраструктуру.

Додаткового валютного виторгу в розмірі понад $25 мільярдів щорічно: Ця сума може підтримати стабільність національної валюти та зміцнити економічні резерви України.

ФРУ наголошує, що відновлення вільного судноплавства в Чорному морі є критично важливим для України та сприятиме не лише економічному зростанню, але й зміцненню безпеки в регіоні.

Нагадаємо, порти Великої Одеси очікує підвищений попит на експорт української агропродукції після відкриття тимчасового зернового коридору, який став альтернативою для перевезень. Аналітики з Spike Brokers зазначають, що ця ініціатива призвела до активізації переговорів щодо фіксації великогабаритних суден у напрямку Одеси.

Зазначимо, Збройним силам завдяки своїй роботі вдалося створити певний паритет у Чорному морі. Наразі п'ять кораблів із промисловою групою вже скористалися тимчасовими морськими коридорами.