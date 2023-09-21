Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Великий потенціал: як розблокування портів збільшить доходи України arrow

Великий потенціал: як розблокування портів збільшить доходи України

21 вересня 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Великий потенціал: як розблокування портів збільшить доходи України
Одеський порт. Фото: fru.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Федерація роботодавців України (ФРУ) оцінила потенційні економічні вигоди для України від повного розблокування чорноморських портів для всіх видів вантажів. За розрахунками ФРУ, цей крок може призвести до значного зростання ВВП та надходжень до бюджету країни.

Про це повідомляє Федерація роботодавців України.

Читайте також:

Зараз Україна стикається зі складними викликами, пов'язаними із зупинкою експорту зернових через порти після припинення дії Зернової угоди. ФРУ провела аналіз і прийшла до висновку, що повне розблокування портів може допомогти Україні розв'язувати цю проблему та надати істотний імпульс економіці країни.

За розрахунками ФРУ, повне розблокування портів може мати наступні наслідки:

  • Підвищення ВВП України на 15%: Це означає, що економіка країни зросте на п'ятнадцять відсотків у порівнянні із сучасним станом.
  • Додаткових 200 мільярдів гривень податкових надходжень щорічно: Ці гроші можуть бути використані для фінансування різних галузей, включаючи освіту, охорону здоров'я та інфраструктуру.
  • Додаткового валютного виторгу в розмірі понад $25 мільярдів щорічно: Ця сума може підтримати стабільність національної валюти та зміцнити економічні резерви України.

ФРУ наголошує, що відновлення вільного судноплавства в Чорному морі є критично важливим для України та сприятиме не лише економічному зростанню, але й зміцненню безпеки в регіоні. 

Нагадаємо, порти Великої Одеси очікує підвищений попит на експорт української агропродукції після відкриття тимчасового зернового коридору, який став альтернативою для перевезень. Аналітики з Spike Brokers зазначають, що ця ініціатива призвела до активізації переговорів щодо фіксації великогабаритних суден у напрямку Одеси.

Зазначимо, Збройним силам завдяки своїй роботі вдалося створити певний паритет у Чорному морі. Наразі п'ять кораблів із промисловою групою вже скористалися тимчасовими морськими коридорами.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз