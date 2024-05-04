Пасхальная корзина — во сколько обойдется одесситам в супермаркете
Завтра, 5 мая, христиане восточного обряда отметят Пасху. Сейчас многие одесситы уже завершают подготовку к празднику. Одним из важнейших элементов этого действа — сбор пасхальных корзинок, которые после освящения в церкви станут символом праздничного стола.
Журналисты Новини.LIVE посетили самые популярные супермаркеты в Одессе и зафиксировали цены на продукты перед праздником.
Пасхальные корзины традиционно наполнены пасхой, пасхальными яйцами, мясом, маслом, хреном и другими продуктами. Также в зависимости от предпочтений многие еще разнообразят его овощами, фруктами и красным вином.
Цена Ремень и пасхальные яйца
Одним из важнейших символов Пасхи украинцев являются куличи и пасхальные яйца, но цены на основные ингредиенты для их приготовления, в частности яйца, могут значительно повлиять на бюджет быта. В канун праздника в супермаркетах яйца можно купить от 35 до 67 гривен за десяток. Всё зависит от размера, украшения и производителя.
Кроме этого для пасхальных яиц понадобятся и различные украшения: красители, наклейки и другие. Стоят они не дорого, вот, к примеру, обычные краски можно приобрести за 26 гривен.
Пасхи также можно приобрести уже готовые. Цены на них отличаются от 29 гривен и до 500, а иногда и выше. Все зависит от ваших предпочтений — на полках супермаркетов можно найти: обычные куличи от 100 граммов, крафтовые, панеттоне привезенные из самой Италии или выпеченные собственноручно кондитерскими мастерами магазинов.
Стоит отметить, что если печь Пасху самому по традиционному рецепту, то ее стоимость составит где-то от 200 гривен и выше одной. Надо купить масло, муку, яйца, дрожжи, разнообразные украшения и вкусности: цукаты, изюм и т.д.
Цены на масло и мясо
Самыми дорогими составляющими праздничной корзины этого года являются традиционно мясные и молочные продукты. Колбаса в супермаркетах стоит от 100 гривен за полкилограмма и выше.
Масло и сыр обойдется одесситам от 54 грн. за 180 граммов и от 47 гривен за 350 г. соответственно. Обычно супермаркеты предлагают и скидки.
Вино и овощи
Если же будет желание дополнить пасхальную корзину другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино – его стоимость, конечно же, вырастет. Так кагор и полках выставлены за 89 гривен бутылка и выше. Огурцы и помидоры от 100 грн. и 129 соответственно.
Что касается традиционных корней хрена, который тоже многие кладут в корзину, то в супермаркетах мы его не нашли. Стоит отметить, что, по подсчетам Национального научного центра "Институт аграрной экономики", в этом году стоимость праздничного продуктового набора будет стоить одесситам — до 1652,05 грн.
Пасха в Одессе
Напомним, традиционное всенощное богослужение в преддверии Пасхи в Одессе было перенесено на утро 5 мая. Такое решение приняли в городском совете совместно с представителями церкви, учитывая ситуацию в области безопасности и увеличение вражеских обстрелов.
Кроме этого, в Одессе и области правоохранители усилят меры безопасности и будут патрулировать город. В первую очередь, полицейские будут патрулировать общественные места и дежурить возле культовых сооружений.
Добавим, что на "Привозе" — ажиотаж перед Пасхой. Одесситы спешат купить все самое свежее и вкусное. От разнообразия товаров разбегаются глаза. На рынке уже есть овощи и ягоды в этом году – помидоры, огурцы, картофель, клубника и даже молодой горох.
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