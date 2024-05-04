Пасхальная корзина — во сколько обойдется одесситам в супермаркете

Пасхальная корзина. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 5 мая, христиане восточного обряда отметят Пасху. Сейчас многие одесситы уже завершают подготовку к празднику. Одним из важнейших элементов этого действа — сбор пасхальных корзинок, которые после освящения в церкви станут символом праздничного стола.

Журналисты Новини.LIVE посетили самые популярные супермаркеты в Одессе и зафиксировали цены на продукты перед праздником.

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Пасхальные корзины традиционно наполнены пасхой, пасхальными яйцами, мясом, маслом, хреном и другими продуктами. Также в зависимости от предпочтений многие еще разнообразят его овощами, фруктами и красным вином.

Цена Ремень и пасхальные яйца

Одним из важнейших символов Пасхи украинцев являются куличи и пасхальные яйца, но цены на основные ингредиенты для их приготовления, в частности яйца, могут значительно повлиять на бюджет быта. В канун праздника в супермаркетах яйца можно купить от 35 до 67 гривен за десяток. Всё зависит от размера, украшения и производителя.

Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Цена на яйца в магазине. Фото: Новини.LIVE

Кроме этого для пасхальных яиц понадобятся и различные украшения: красители, наклейки и другие. Стоят они не дорого, вот, к примеру, обычные краски можно приобрести за 26 гривен.

Цена на краситель в супермаркете. Фото: Новини.LIVE



Пасхи также можно приобрести уже готовые. Цены на них отличаются от 29 гривен и до 500, а иногда и выше. Все зависит от ваших предпочтений — на полках супермаркетов можно найти: обычные куличи от 100 граммов, крафтовые, панеттоне привезенные из самой Италии или выпеченные собственноручно кондитерскими мастерами магазинов.

Цена на итальянский Панеттон. Фото: Новини.LIVE

Цена пояса в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Пасхальный кекс. Фото: Новини.LIVE

Стоит отметить, что если печь Пасху самому по традиционному рецепту, то ее стоимость составит где-то от 200 гривен и выше одной. Надо купить масло, муку, яйца, дрожжи, разнообразные украшения и вкусности: цукаты, изюм и т.д.

Цены на муку. Фото: Новини.LIVE

Цены на изюм. Фото: Новини.LIVE

Цены на формы для выкачки кулича. Фото: Новини.LIVE

Цены на масло и мясо

Самыми дорогими составляющими праздничной корзины этого года являются традиционно мясные и молочные продукты. Колбаса в супермаркетах стоит от 100 гривен за полкилограмма и выше.

Колбаса на полках магазина. Фото: Новини.LIVE

Готовые колбаски. Фото: Новини.LIVE

Цена на колбасу в Киеве. Фото: Новини.LIVE



Масло и сыр обойдется одесситам от 54 грн. за 180 граммов и от 47 гривен за 350 г. соответственно. Обычно супермаркеты предлагают и скидки.

Цены на масло. Фото: Новини.LIVE

Цены на творог. Фото: Новини.LIVE

Вино и овощи

Если же будет желание дополнить пасхальную корзину другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино – его стоимость, конечно же, вырастет. Так кагор и полках выставлены за 89 гривен бутылка и выше. Огурцы и помидоры от 100 грн. и 129 соответственно.

Цена на огурцы. Фото: Новини.LIVE

Цена на помидоры. Фото: Новини.LIVE

Огурцы в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Что касается традиционных корней хрена, который тоже многие кладут в корзину, то в супермаркетах мы его не нашли. Стоит отметить, что, по подсчетам Национального научного центра "Институт аграрной экономики", в этом году стоимость праздничного продуктового набора будет стоить одесситам — до 1652,05 грн.

Шоколадные украшения для корзины. Фото: Новини.LIVE

Шоколадные яйца. Фото: Новини.LIVE

Присыпка для отделки кулича. Фото: Новини.LIVE

Пасха в Одессе

Напомним, традиционное всенощное богослужение в преддверии Пасхи в Одессе было перенесено на утро 5 мая. Такое решение приняли в городском совете совместно с представителями церкви, учитывая ситуацию в области безопасности и увеличение вражеских обстрелов.

Украшение для пояса. Фото: Новини.LIVE

Кроме этого, в Одессе и области правоохранители усилят меры безопасности и будут патрулировать город. В первую очередь, полицейские будут патрулировать общественные места и дежурить возле культовых сооружений.

Добавим, что на "Привозе" — ажиотаж перед Пасхой. Одесситы спешат купить все самое свежее и вкусное. От разнообразия товаров разбегаются глаза. На рынке уже есть овощи и ягоды в этом году – помидоры, огурцы, картофель, клубника и даже молодой горох.