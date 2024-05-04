Великодній кошик — скільки коштуватиме одеситам у супермаркеті

Великодній кошик. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 5 травня, християни східного обряду святкують Великдень. Наразі багато одеситів уже завершують підготовку до свята. Одним із найважливіших елементів цього дійства є збирання великодніх кошиків, які після освячення в церкві стануть символом святкового столу.

Журналісти Новини.LIVE відвідали найпопулярніші супермаркети в Одесі та зафіксували ціни на продукти перед святом.

Читайте також:

Ціна на паску — 249 грн. Фото: Новини.LIVE

Великодні кошики традиційно наповнені паскою, крашанками, м'ясом, маслом, хріном та іншими продуктами. Також залежно від вподобань багато людей ще урізноманітнюють його овочами, фруктами та червоним вином.

Ціна пасок та крашанок

Одним із найважливіших символів Великодня українців є паски та крашанки, але ціни на основні інгредієнти для їх приготування, зокрема яйця, можуть значно вплинути на бюджет побуту. Напередодні свята в супермаркетах яйця можна купити від 35 до 67 гривень за десяток. Все залежить від розміру, окрасу та виробника.

Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Ціна на яйця в магазині. Фото: Новини.LIVE

Крім цього, для крашанок знадобляться й різні прикраси: барвники, наліпки та інші. Коштують вони недорого, ось, наприклад, звичайні фарби можна придбати за 26 гривень.

Ціна на барвник в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE



Паски також можна придбати уже готові. Ціни на них різняться від 29 гривень і до 500, а подекуди й вище. Все залежить від ваших вподобань — на полицях супермаркетів можна знайти звичайні пасочки від 100 грамів, крафтові, панетоне привезені з самої Італії чи випечені власноруч кондитерськими майстрами магазинів.

Ціна на італійський Панеттоне. Фото: Новини.LIVE

Ціна пасочки в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Великодній кекс. Фото: Новини.LIVE

Варто зазначити, що якщо пекти паску самому за традиційним рецептом, то її вартість складе десь від 200 гривень і вище за одну. Треба купити, масло, муку, яйця, дріжджі, різноманітні прикраси та смаколики: цукати, родзинки тощо.

Ціни на муку. Фото: Новини.LIVE

Ціни на родзинки. Фото: Новини.LIVE

Ціни на форми для випікання паски. Фото: Новини.LIVE

Ціни на масло та м’ясо

Найдорожчими складовими святкового кошика цього року традиційно є м’ясні та молочні продукти. Ковбаса в супермаркетах коштує від 100 гривень за пів кілограма й вище.

Ковбаса на полицях магазину. Фото: Новини.LIVE

Готові ковбаски. Фото: Новини.LIVE

Ціна на ковбасу в Одесі. Фото: Новини.LIVE



Масло та сир обійдеться одеситам від 54 грн за 180 грамів та від 47 гривень за 350 г відповідно. Звичайно, супермаркети пропонують і знижки.

Ціни на масло. Фото: Новини.LIVE

Ціни на сир. Фото: Новини.LIVE

Вино та овочі

Якщо ж буде бажання доповнити великодній кошик іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино, – його вартість, звичайно ж, зросте. Так, кагор та полицях виставлений за 89 гривень пляшка та вище. Огірки та помідори від 100 грн та 129 відповідно.

Ціна на огірки. Фото: Новини.LIVE

Ціна на помідори. Фото: Новини.LIVE

Огірки в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Щодо традиційного коріння хрону, який теж багато хто кладе до кошика, то в супермаркетах ми його не знайшли. Варто відзначити, що за підрахунками Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", цьогоріч вартість святкового продуктового набору коштуватиме одеситам до 1 652,05 грн.

Шоколадні прикраси для кошика. Фото: Новини.LIVE

Шоколадні яйця. Фото: Новини.LIVE

Присипка для оздоблення паски. Фото: Новини.LIVE

Великдень в Одесі

Нагадаємо, традиційне всенічне богослужіння напередодні Великодня в Одесі було перенесено на ранок 5 травня. Таке рішення ухвалили у міській раді спільно з представниками церкви, зважаючи на безпекову ситуацію в регіоні та збільшення ворожих обстрілів.

Прикраса для паски. Фото: Новини.LIVE

Крім цього, в Одесі та області правоохоронці посилять заходи безпеки та патрулюватимуть місто. Насамперед поліцейські патрулюватимуть громадські місця та чергуватимуть біля культових споруд.

Додамо, що на "Привозі" — ажіотаж перед Великоднем. Одесити поспішають купити все найсвіжіше та найсмачніше. Від різноманітності товарів розбігаються очі. На ринку вже є овочі та ягоди цього року — помідори, огірки, картопля, полуниця та навіть молодий горох.