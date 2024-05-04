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Великодній кошик — скільки коштуватиме одеситам у супермаркеті

4 травня 2024 16:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Великодній кошик — скільки коштуватиме одеситам у супермаркеті
Великодній кошик. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Завтра, 5 травня, християни східного обряду святкують Великдень. Наразі багато одеситів уже завершують підготовку до свята. Одним із найважливіших елементів цього дійства є збирання великодніх кошиків, які після освячення в церкві стануть символом святкового столу. 

Журналісти Новини.LIVE відвідали найпопулярніші супермаркети в Одесі та зафіксували ціни на продукти перед святом. 

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Ціна на паску — 249 грн. Фото: Новини.LIVE

Великодні кошики традиційно наповнені паскою, крашанками, м'ясом, маслом, хріном та іншими продуктами. Також залежно від вподобань багато людей ще урізноманітнюють його овочами, фруктами та червоним вином.

Ціна пасок та крашанок

Одним із найважливіших символів Великодня українців є паски та крашанки, але ціни на основні інгредієнти для їх приготування, зокрема яйця, можуть значно вплинути на бюджет побуту. Напередодні свята в супермаркетах яйця можна купити від 35 до 67 гривень за десяток. Все залежить від розміру, окрасу та виробника. 

Великодній кошик — скільки коштуватиме одеситам у супермаркеті - фото 2
Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE
Великодній кошик — скільки коштуватиме одеситам у супермаркеті - фото 3
Ціна на яйця в магазині. Фото: Новини.LIVE

Крім цього, для крашанок знадобляться й різні прикраси: барвники, наліпки та інші. Коштують вони недорого, ось, наприклад, звичайні фарби можна придбати за 26 гривень.

Великодній кошик — скільки коштуватиме одеситам у супермаркеті - фото 4
Ціна на барвник в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE


Паски також можна придбати уже готові. Ціни на них різняться від 29 гривень і до 500, а подекуди й вище. Все залежить від ваших вподобань — на полицях супермаркетів можна знайти звичайні пасочки від 100 грамів, крафтові, панетоне привезені з самої Італії чи випечені власноруч кондитерськими майстрами магазинів. 

Великодній кошик — скільки коштуватиме одеситам у супермаркеті - фото 5
Ціна на італійський Панеттоне. Фото: Новини.LIVE
Великодній кошик — скільки коштуватиме одеситам у супермаркеті - фото 6
Ціна пасочки в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Великодній кошик — скільки коштуватиме одеситам у супермаркеті - фото 7
Великодній кекс. Фото: Новини.LIVE

Варто зазначити, що якщо пекти паску самому за традиційним рецептом, то її вартість складе десь від 200 гривень і вище за одну. Треба купити, масло, муку, яйця, дріжджі, різноманітні прикраси та смаколики: цукати, родзинки тощо. 

Великодній кошик — скільки коштуватиме одеситам у супермаркеті - фото 8
Ціни на муку. Фото: Новини.LIVE
Великодній кошик — скільки коштуватиме одеситам у супермаркеті - фото 9
Ціни на родзинки. Фото: Новини.LIVE
Великодній кошик — скільки коштуватиме одеситам у супермаркеті - фото 10
Ціни на форми для випікання паски. Фото: Новини.LIVE

Ціни на масло та м’ясо

Найдорожчими складовими святкового кошика цього року традиційно є м’ясні та молочні продукти. Ковбаса в супермаркетах коштує від 100 гривень за пів кілограма й вище. 

Великодній кошик — скільки коштуватиме одеситам у супермаркеті - фото 11
Ковбаса на полицях магазину. Фото: Новини.LIVE
Великодній кошик — скільки коштуватиме одеситам у супермаркеті - фото 12
Готові ковбаски. Фото: Новини.LIVE
Великодній кошик — скільки коштуватиме одеситам у супермаркеті - фото 13
Ціна на ковбасу в Одесі. Фото: Новини.LIVE


Масло та сир обійдеться одеситам від 54 грн за 180 грамів та від 47 гривень за 350 г відповідно. Звичайно, супермаркети пропонують і знижки.

Великодній кошик — скільки коштуватиме одеситам у супермаркеті - фото 14
Ціни на масло. Фото: Новини.LIVE
Великодній кошик — скільки коштуватиме одеситам у супермаркеті - фото 15
Ціни на сир. Фото: Новини.LIVE

Вино та овочі

Якщо ж буде бажання доповнити великодній кошик іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино, – його вартість, звичайно ж, зросте. Так, кагор та полицях виставлений за 89 гривень пляшка та вище. Огірки та помідори від 100 грн та 129 відповідно.

Великодній кошик — скільки коштуватиме одеситам у супермаркеті - фото 16
Ціна на огірки. Фото: Новини.LIVE
Великодній кошик — скільки коштуватиме одеситам у супермаркеті - фото 17
Ціна на помідори. Фото: Новини.LIVE
Великодній кошик — скільки коштуватиме одеситам у супермаркеті - фото 18
Огірки в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Щодо традиційного коріння хрону, який теж багато хто кладе до кошика, то в супермаркетах ми його не знайшли. Варто відзначити, що за підрахунками Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", цьогоріч вартість святкового продуктового набору коштуватиме одеситам до 1 652,05 грн.

Великодній кошик — скільки коштуватиме одеситам у супермаркеті - фото 19
Шоколадні прикраси для кошика. Фото: Новини.LIVE
Великодній кошик — скільки коштуватиме одеситам у супермаркеті - фото 20
Шоколадні яйця. Фото: Новини.LIVE
Великодній кошик — скільки коштуватиме одеситам у супермаркеті - фото 21
Присипка для оздоблення паски. Фото: Новини.LIVE

Великдень в Одесі

Нагадаємо, традиційне всенічне богослужіння напередодні Великодня в Одесі було перенесено на ранок 5 травня. Таке рішення ухвалили у міській раді спільно з представниками церкви, зважаючи на безпекову ситуацію в регіоні та збільшення ворожих обстрілів. 

Великодній кошик — скільки коштуватиме одеситам у супермаркеті - фото 22
Прикраса для паски. Фото: Новини.LIVE

Крім цього, в Одесі та області правоохоронці посилять заходи безпеки та патрулюватимуть місто. Насамперед поліцейські патрулюватимуть громадські місця та чергуватимуть біля культових споруд.

Додамо, що на "Привозі" — ажіотаж перед Великоднем. Одесити поспішають купити все найсвіжіше та найсмачніше. Від різноманітності товарів розбігаються очі. На ринку вже є овочі та ягоди цього року — помідори, огірки, картопля, полуниця та навіть молодий горох.

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