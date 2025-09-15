Украинские моряки за границей — проблемы и помощь

Корабли в море. Фото: uspa.gov.ua

Морская профессия всегда была главной для юга Украины, но полномасштабная война поставила моряков в очень сложные условия. Работая за рубежом, они сталкиваются не только с бюрократией или отсутствием защиты от государства, но и с серьезными рисками для жизни и свободы. Какие проблемы сегодня переживают украинские моряки и кто пытается им помочь?

Об этом журналисты Новини.LIVE поговорили с главой наблюдательного совета благотворительной организации "Ассоль" Светланой Фабрикант.

Опасность в рейсах

Для моряков работа на зарубежных судах сегодня часто превращается в испытание. Они остаются без должной поддержки со стороны государства, а работодатели иногда откровенно пользуются их уязвимостью. Речь идет и о случаях смертей в рейсах, и о невыплате зарплат, и об отсутствии какой-либо защиты в сложных ситуациях. Люди чувствуют, что их судьба никого не интересует, и это создает ощущение беспомощности.

"Здесь ничего не изменилось. Украинские моряки находятся за границей, но и там они попадают в разные ситуации и им не к кому обратиться. Это и ситуации, когда кто-то из них, к сожалению, погибает по ходу рейса. Это и вопрос невыплаты заработной платы от судовладельца, потому что они считают, что нам уже не до этого. С украинцами можно делать что угодно, за них никто не вступится", — говорит председатель наблюдательного совета БО "Ассоль" Светлана Фабрикант.

Глава наблюдательного совета БО "Ассоль" Светлана Фабрикант. Фото: Новини.LIVE

Заключение за рубежом

Еще одной острой проблемой является заключение украинских моряков в разных странах. Из-за отчаяния и невозможности найти легальную работу они соглашаются на любые предложения, даже не понимая, во что вмешиваются. Это может быть работа с сомнительными грузами или рейсами, что заканчивается уголовной ответственностью. В результате за решеткой оказываются десятки людей, как это произошло в Греции, где сидят более ста украинцев. Для местных правоохранителей это удобная возможность пополнить статистику, а для моряков — разрушенная жизнь и годы в тюрьмах.

"В тюрьмах Греции находятся 114 украинских моряков. И это потому, что, когда они нашли возможность выехать за границу и начать работать, они хватаются за любую работу, которую им кто-то там предлагает, и они не изучают, что это за вопрос, что они будут перевозить, кого они будут перевозить. Таким образом они попадают в ситуации, когда их вяжут, и делают это с большим удовольствием", — говорит глава наблюдательного совета БО "Ассоль".

Корабль в порту. Фото: uspa.gov.ua

Помощь морякам

Моряки и их семьи часто остаются один на один с проблемами. Единственной поддержкой для многих становятся общественные и благотворительные организации. В Одессе таким центром помощи уже много лет является фонд "Ассоль". Его команда работает с семьями, общается с дипломатическими представительствами и пытается добиться внимания к конкретным делам.

"Для БО "Ассоль" ничего не изменилось, мы работаем с семьями украинских моряков, потому что они обращаются к нам, когда есть такая возможность, то моряки сами звонят, обращаются и мы вместе с ними немножко добавляем активности нашим консульствам, нашим представительствам за рубежом и вместе пытаемся им помочь", — отмечает спикер.

Спикер о роли БО "Ассоль" в помощи морякам. Фото: Новини.LIVE

Сегодня украинские моряки за рубежом остаются в уязвимом положении. Они сталкиваются с рисками на работе, несправедливыми условиями и даже тюрьмами в других странах. Государство пока не имеет достаточных механизмов защиты, и именно поэтому значительную часть работы берут на себя благотворительные организации. Но без системного подхода существует опасность, что Украина постепенно потеряет своих моряков, которые десятилетиями были основой экономики страны.

Ранее мы писали о том, как военное положение влияет на морскую отрасль, а также о том, как РФ теряет корабли в Черном море.