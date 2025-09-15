Українські моряки за кордоном — проблеми і допомога

Кораблі у морі. Фото: uspa.gov.ua

Морська професія завжди була головною для півдня України, але повномасштабна війна поставила моряків у дуже складні умови. Працюючи за кордоном, вони стикаються не лише з бюрократією чи браком захисту від держави, а й із серйозними ризиками для життя і свободи. Які проблеми сьогодні переживають українські моряки та хто намагається їм допомогти?

Про це журналісти Новини.LIVE поговорили з головою наглядової ради благодійної організації "Асоль" Світланою Фабрикант.

Небезпека у рейсах

Для моряків робота на закордонних суднах сьогодні часто перетворюється на випробування. Вони залишаються без належної підтримки з боку держави, а роботодавці іноді відверто користуються їхньою вразливістю. Йдеться і про випадки смертей у рейсах, і про невиплату зарплат, і про відсутність будь-якого захисту у складних ситуаціях. Люди відчувають, що їхня доля нікого не цікавить, і це створює відчуття безпорадності.

"Тут нічого не змінилося. Українські моряки перебувають за кордоном, але і там вони потрапляють у різні ситуації і їм немає до кого звернутися. Це і ситуації, коли хтось з них, на жаль, гине по ходу рейсу. Це і питання невиплати заробітної плати від судновласника, бо вони вважають, що нам вже не до цього. З українцями можна робити що завгодно, за них ніхто не заступиться", — каже голова наглядової ради БО "Асоль" Світлана Фабрикант.

Голова наглядової ради БО "Асоль" Світлана Фабрикант. Фото: Новини.LIVE

Ув’язнення за кордоном

Ще однією гострою проблемою є ув’язнення українських моряків у різних країнах. Через відчай та неможливість знайти легальну роботу вони погоджуються на будь-які пропозиції, навіть не розуміючи, у що втручаються. Це може бути робота з сумнівними вантажами чи рейсами, що закінчується кримінальною відповідальністю. У результаті за ґратами опиняються десятки людей, як це сталося у Греції, де сидять понад сто українців. Для місцевих правоохоронців це зручна нагода поповнити статистику, а для моряків — зруйноване життя і роки в тюрмах.

"В тюрмах Греції перебувають 114 українських моряків. І це тому, що, коли вони знайшли можливість виїхати за кордон і почати працювати, вони хапаються за будь-яку роботу, яку їм хтось там пропонує, і вони не вивчають, що це за питання, що вони будуть перевозити, кого вони будуть перевозити. Таким чином вони потрапляють у ситуації, коли їх ув'язнюють, і роблять це з великим задоволенням", — каже голова наглядової ради БО "Асоль".

Корабель у порту. Фото: uspa.gov.ua

Допомога морякам

Моряки та їхні сім’ї часто залишаються сам на сам із проблемами. Єдиною підтримкою для багатьох стають громадські та благодійні організації. В Одесі таким центром допомоги вже багато років є фонд "Ассоль". Його команда працює з родинами, спілкується з дипломатичними представництвами й намагається добитися уваги до конкретних справ.

"Для БО "Асоль" нічого не змінилося, ми працюємо з сім'ями українських моряків, тому що вони звертаються до нас, коли є така можливість, то моряки самі телефонують, звертаються і ми разом з ними трішки додаємо активності нашим консульствам, нашим представництвам за кордоном і разом намагаємось їм допомогти", — зазначає спікер.

Спікер про роль БО "Асоль" у допомозі морякам. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні українські моряки за кордоном залишаються у вразливому становищі. Вони стикаються з ризиками на роботі, несправедливими умовами та навіть тюрмами в інших країнах. Держава поки не має достатніх механізмів захисту, і саме тому значну частину роботи беруть на себе благодійні організації. Але без системного підходу існує небезпека, що Україна поступово втратить своїх моряків, які десятиліттями були основою економіки країни.

