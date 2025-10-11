Ночная атака дронами на Одессу: разрушенные дома и Шахед в квартире

Последствия атаки на Одессу 11 октября 2025 года. Фото: Одесский городской совет

Ночью россияне в очередной раз атаковали Одессу дронами-камикадзе. В разных районах повреждены жилые дома, гостиница и объекты энергетики. Во многих квартирах выбиты стекла.

Об этом в субботу, 11 октября, сообщили в Одесском городском совете.

Последствия атаки на Одессу. Фото: Одесский городской совет

Поврежденные дома в Одессе

В горсовете сообщили, что больше всего пострадали Пересыпский и Хаджибейский районы.

В Пересыпском районе повреждены многоквартирный дом и два общежития — в них выбито 72 окна. На месте работают коммунальные службы и сотрудники районной администрации.

В Хаджибейском районе различной степени повреждения получили около десяти частных домов, один из них серьезно разрушен. Представители райадминистрации обходят домохозяйства, фиксируют последствия и разъясняют, как получить материальную помощь на восстановление окон, крыш и дверей.

Последствия обстрела Одессы. Фото: Одесский городской совет

"Шахед" в квартире

По сообщениям местных пабликов, во время ночной атаки кусок "Шахеда" влетел прямо в квартиру одесситов на 24 этаже через окно.

Беспилотник не взорвался, а жители вовремя вызвали спасателей. Саперы обезвредили дрон около пяти утра, поэтому трагедии удалось избежать.

Массированная атака на Одессу и район

По данным горсовета, ночью российские войска снова атаковали Одессу и область ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждена энергетическая и гражданская инфраструктура, а также несколько зданий.

Пожары вспыхнули на объектах энергетики и в трехэтажном гостинично-ресторанном комплексе. Пострадала 47-летняя женщина, которую госпитализировали с травмами.

Напомним, из-за перебоев с электроснабжением в Одессе временно изменено количество рабочих трамваев и троллейбусов. Также мы писали, что без света до сих пор остаются десятки населенных пунктов.