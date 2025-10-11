Ночная атака дронами на Одессу: разрушенные дома и Шахед в квартире

Выбитые окна и дрон в квартире — последствия атаки на Одессу
Ночью россияне в очередной раз атаковали Одессу дронами-камикадзе. В разных районах повреждены жилые дома, гостиница и объекты энергетики. Во многих квартирах выбиты стекла.
Об этом в субботу, 11 октября, сообщили в Одесском городском совете.
Поврежденные дома в Одессе
В горсовете сообщили, что больше всего пострадали Пересыпский и Хаджибейский районы.
В Пересыпском районе повреждены многоквартирный дом и два общежития — в них выбито 72 окна. На месте работают коммунальные службы и сотрудники районной администрации.
В Хаджибейском районе различной степени повреждения получили около десяти частных домов, один из них серьезно разрушен. Представители райадминистрации обходят домохозяйства, фиксируют последствия и разъясняют, как получить материальную помощь на восстановление окон, крыш и дверей.
"Шахед" в квартире
По сообщениям местных пабликов, во время ночной атаки кусок "Шахеда" влетел прямо в квартиру одесситов на 24 этаже через окно.
Беспилотник не взорвался, а жители вовремя вызвали спасателей. Саперы обезвредили дрон около пяти утра, поэтому трагедии удалось избежать.
Массированная атака на Одессу и район
По данным горсовета, ночью российские войска снова атаковали Одессу и область ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждена энергетическая и гражданская инфраструктура, а также несколько зданий.
Пожары вспыхнули на объектах энергетики и в трехэтажном гостинично-ресторанном комплексе. Пострадала 47-летняя женщина, которую госпитализировали с травмами.
Напомним, из-за перебоев с электроснабжением в Одессе временно изменено количество рабочих трамваев и троллейбусов. Также мы писали, что без света до сих пор остаются десятки населенных пунктов.
