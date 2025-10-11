Відео
Головна Одеса Вибиті вікна і дрон у квартирі — наслідки нічної атаки на Одесу

Вибиті вікна і дрон у квартирі — наслідки нічної атаки на Одесу

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 14:55
Нічна атака дронами на Одесу: зруйновані будинки й Шахед у квартирі
Наслідки атаки на Одесу 11 жовтня 2025 року. Фото: Одеська міська рада

Вночі росіяни вкотре атакували Одесу дронами-камікадзе. У різних районах пошкоджено житлові будинки, готель та об’єкти енергетики. У багатьох квартирах вибито шибки.

Про це у суботу, 11 жовтня, повідомили в Одеській міській раді. 

Читайте також:
Жінка плаче
Наслідки атаки на Одесу. Фото: Одеська міська рада

Пошкоджені будинки в Одесі

У міськраді повідомили, що найбільше постраждали Пересипський та Хаджибейський райони.

У Пересипському районі пошкоджено багатоквартирний будинок і два гуртожитки — у них вибито 72 вікна. На місці працюють комунальні служби та співробітники районної адміністрації.

У Хаджибейському районі різного ступеня пошкоджень зазнали близько десяти приватних будинків, один із них серйозно зруйнований. Представники райадміністрації обходять домогосподарства, фіксують наслідки та роз’яснюють, як отримати матеріальну допомогу на відновлення вікон, дахів і дверей.

Пошкоджена квартира одеситів
Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Одеська міська рада

"Шахед" у квартирі

За повідомленнями місцевих пабліків, під час нічної атаки шматок "Шахеда" влетів просто у квартиру одеситів на 24 поверсі через вікно.

Безпілотник не вибухнув, а мешканці вчасно викликали рятувальників. Сапери знешкодили дрон близько п’ятої ранку, тож трагедії вдалося уникнути.

Масована атака на Одесу та район

За даними міськради, уночі російські війська знову атакували Одесу та область ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру, а також кілька будівель.

Пожежі спалахнули на об’єктах енергетики та у триповерховому готельно-ресторанному комплексі. Постраждала 47-річна жінка, яку госпіталізували з травмами. 

Нагадаємо, через перебої з електропостачанням в Одесі тимчасово змінено кількість робочих трамваїв і тролейбусів. Також ми писали, що без світла досі залишаються десятки населених пунктів.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси дрони атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
