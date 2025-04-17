Взрыв в Одесской области - погиб 30-летний мужчина

Полицейский на месте происшествия. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В частном доме одного из населенных пунктов Подольского района Одесской области произошел взрыв. В результате погиб 30-летний местный житель, полиция выясняет обстоятельства.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Трагедия произошла в частном домохозяйстве одного из населенных пунктов Савранской ОТГ сегодня, 17 апреля, около 15 часов. Правоохрнителям о происшествии сообщила владелица подворья. Следственно-оперативная группа полиции установила, что в летней кухне, где находился сын заявительницы, произошел взрыв неизвестного устройства.

"На месте работают специалисты взрывотехнической службы областной полиции. Правовая квалификация события будет дана после выяснения всех его обстоятельств",— говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, недавно мы писали о том, как РФ вербует одесских детей. А также о женщине, которая забила годовалого сына до смерти.