Вибух на Одещині - загинув 30-річний чоловік

Поліцейський на місці події. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

У приватному будинку одного з населенних пунктів Подільського району Одещини стався вибух. В результаті загинув 30-річний місцевий мешканець, поліція з'ясовує обставини.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Трагедія сталася у приватному домогосподарстві одного з населених пунктів Савранської ОТГ сьогодні, 17 квітня, близько 15-ї години. Правоохоронців про подію сповістила власниця обійстя. Слідчо-оперативна група поліції встановила, що в літній кухні, де перебував син заявниці, стався вибух невідомого пристрою.

"На місці працюють спеціалісти вибухотехнічної служби обласної поліції. Правова кваліфікація події буде надана після з’ясування всіх її обставин", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як РФ вербує одеських дітей. А також про жінку, яка забила однорічного сина до смерті.