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Взрывы на Одесчине — россияне попали по припортовой инфраструктуре

21 апреля 2024 14:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Взрывы на Одесчине — россияне попали по припортовой инфраструктуре
Дым от ракетного удара. Фото иллюстративный: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Враг продолжает точечные ракетные удары по югу Украины. Так, после обеда захватчики нанесли удар баллистикой по Одесчине. Есть поврежденная инфраструктура.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

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По информации военных, россияне целили снова по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры. Взрывной волной и обломками ракеты повреждены частные дома. В одном из которых упал потолок. В частном дворе произошло возгорание сена. Пока известно об одном пострадавшем. Информация уточняется.

Больше об атаке россиян

Напомним, вчера под вечер российские террористы атаковали Одессу, выпустив из самолетов стратегической авиации три ракеты по частному сектору. В результате падения обломков повреждены полсотни домов, еще два полностью разрушены. Кроме этого, в домах одесситов выбиты почти 300 окон, разбиты крыши. На месте работают оперативный штаб и коммунальные службы.

Пострадавшие в результате атаки

Вчера сообщалось, что пострадали восемь человек, среди которых двое детей — три и четыре года. 80-летняя жительница одного из домов госпитализирована с ушибом головы. Также в больнице находится 3-летний мальчик с осколочными ранениями. Остальные от госпитализации отказались.

Добавим, сегодня, 21 апреля, в Одессе объявлена штормовая опасность. Из-за сильного ветра на улицах города начали падать деревья. Один из них перекрыл движение транспорта по улице Приморской.

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