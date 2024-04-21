Вибухи на Одещині — росіяни поцілили по припортовій інфраструктурі

Дим від ракетного удару. Фото ілюстративне: скриншот

Ворог продовжує точкові ракетні удари по півдню України. Так, по обіді загарбники завдали удару балістикою по Одещині. Є пошкоджена інфраструктура.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

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Оновлено 14:45: Очільник Одеської ОВА повідомляє про збільшення кількості постраждалих людей. Наразі відомо про 4 постраждалих, з них три чоловіки та одна жінка.

Повідомлення очільника ОВА. Фото: скриншот

Удар по Одещині: які наслідки

За інформацією військових, росіяни цілили знов по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури. Вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будинки. В одному з яких впала стеля. На приватному подвір’ї сталося займання сіна. Інформація уточнюється.

Більше про атаку росіян

Нагадаємо, вчора надвечір російські терористи атакували Одесу, випустивши з літаків стратегічної авіації три ракети по приватному сектору. Унаслідок падіння уламків пошкоджено півсотні будинків, ще два повністю зруйновано. Крім цього, у домівках одеситів вибито майже 300 вікон, розбито дахи. На місці працює оперативний штаб та комунальні служби.

Постраждалі унаслідок атаки

Вчора повідомлялось, що постраждали восьмеро людей, серед яких двоє дітей — трьох й чотирьох років. 80-річну мешканку одного із будинків госпіталізовано із забійною раною голови. Також у лікарні знаходиться 3-річний хлопчик з осколковими пораненнями. Інші від госпіталізації відмовились.

Додамо, сьогодні, 21 квітня, в Одесі оголошено штормову небезпеку. Через сильний вітер на вулицях міста почали падати дерева. Одне з них перекрило рух транспорту по вулиці Приморській.