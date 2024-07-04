В результате ракетного удара по Одесскому району погиб человек, семь раненых

Разрушение портовой инфраструктуры. Иллюстративное фото: ЦТС

Российские войска в четверг, 4 июля, нанесли ракетный удар по Одесскому району. В результате вражеской атаки пострадала портовая инфраструктура, есть погибший и раненные.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер в Telegram.

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"Враг нанес ракетный удар по Одесскому району. Под ударом — гражданская портовая инфраструктура", — говорится в сообщении.

По данным Кипера, в результате ракетной атаки погиб один гражданский и еще семеро были ранены. Также нанесены повреждения портовым сооружениям и административно-бытовым помещениям.

Скриншот поста Кипера

Напомним, сегодня днем в Одессе и области прогремели взрывы во время тревоги из-за угрозы баллистического удара. Также был зафиксирован разведывательный дрон врага.

Также мы писали, что в Черном море на дежурстве остается неоснащенный ракетоноситель, однако следует отметить, что оккупанты могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов.