Внаслідок ракетного удару по Одеському району загинула людина, семеро поранених

Руйнування портової інфраструктури. Ілюстративне фото: ЦТС

Російські війська у четвер, 4 липня, завдали ракетного удару по Одеському району. Внаслідок ворожої атаки постраждала портова інфраструктура, є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер у Telegram.

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"Ворог завдав ракетного удару по Одеському району. Під ударом — цивільна портова інфраструктура", — йдеться у повідомленні.

За даними Кіпера, внаслідок ракетної атаки загинув один цивільний та ще семеро були поранені. Також завдано пошкоджень портовим спорудам та адміністративно-побутовим приміщенням.

Скриншот допису Кіпера

Нагадаємо, сьогодні вдень в Одесі та області пролунали вибухи під час тривоги через загрозу балістичного удару. Також був зафіксований розвідувальний дрон ворога.

Також ми писали, що у Чорному морі на чергуванні залишається неспоряджений ракетоносій, однак треба зазначити, що окупанти можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.