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Взрывов на территории России значительно прибавится, — Братчук

12 ноября 2023 15:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Взрывов на территории России значительно прибавится, — Братчук
Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В осенне-зимний период Россия столкнется с ростом инцидентов и взрывов на своей территории. Рост "хлопков" ожидается в том числе и из-за активных действий партизанских групп.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Те российские подразделения, которые встали на сторону Украины, уже сейчас проводят рейды в Брянской и Курской областях. Думаю, что сторонники у них есть и в глубоком тылу", — отметил спикер.

Братчук прогнозирует, что, в частности, со взрывами рискуют столкнуться российские заводы оборонно-промышленного комплекса, вставшего на военные рельсы.

"Мы знаем об их проблемах с коррупцией и несоблюдении правил поведения на опасном производстве. Поэтому будет взрываться дальше. Растет интенсивность "хлопков", поэтому думаю, что таких моментов у них будет возникать больше", — отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Напомним, Силы обороны Украины стали все чаще наносить удары по территории временно оккупированного Крыма. Таким образом, ВСУ "обезоруживают" оккупантов в случае подготовки будущих атак по южным регионам, в частности по Одесской области.

Также мы писали, что анонсированное президентом России Владимиром Путиным появление в Черном море российских самолетов, оснащенных ракетами "Кинжал", — это очередная страшилка врага. Она направлена на усиление напряжения, но кардинально ничего не изменит Украине.

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