Взрывов на территории России значительно прибавится, — Братчук

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Фото: google

В осенне-зимний период Россия столкнется с ростом инцидентов и взрывов на своей территории. Рост "хлопков" ожидается в том числе и из-за активных действий партизанских групп.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Читайте также:

"Те российские подразделения, которые встали на сторону Украины, уже сейчас проводят рейды в Брянской и Курской областях. Думаю, что сторонники у них есть и в глубоком тылу", — отметил спикер.

Братчук прогнозирует, что, в частности, со взрывами рискуют столкнуться российские заводы оборонно-промышленного комплекса, вставшего на военные рельсы.

"Мы знаем об их проблемах с коррупцией и несоблюдении правил поведения на опасном производстве. Поэтому будет взрываться дальше. Растет интенсивность "хлопков", поэтому думаю, что таких моментов у них будет возникать больше", — отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Напомним, Силы обороны Украины стали все чаще наносить удары по территории временно оккупированного Крыма. Таким образом, ВСУ "обезоруживают" оккупантов в случае подготовки будущих атак по южным регионам, в частности по Одесской области.

Также мы писали, что анонсированное президентом России Владимиром Путиным появление в Черном море российских самолетов, оснащенных ракетами "Кинжал", — это очередная страшилка врага. Она направлена на усиление напряжения, но кардинально ничего не изменит Украине.