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Вибухів на території Росії значно побільшає, — Братчук

12 листопада 2023 15:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Вибухів на території Росії значно побільшає, — Братчук
Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У осінньо-зимовий період Росія зіткнеться зі збільшенням інцидентів та вибухів на своїй території. Ріст "бавовни" очікується, в тому числі й через активні дії партизанських груп.

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук

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"Ті російські підрозділи, які стали на бік України, вже зараз проводять рейди на Брянщині та Курщині. Думаю, що прихильники у них є і в глибокому тилу", — зазначив речник.

Братчук прогнозує, що зокрема з вибухами ризикують зіткнутися російські заводи оборонно-промислового комплексу, який став на військові рейки.

"Ми знаємо про їхні проблеми з корупцією і недотримання правил поведінки на небезпечному виробництві. Тому вибухатиме далі. Зростає інтенсивність "бавовни", тому думаю, що таких моментів у них буде виникатиме більше", — зазначив речник Української добровольчої армії "Південь". 

Нагадаємо, сили оборони України стали дедалі частіше завдавати ударів по території тимчасово окупованого Криму. Таким чином, ЗСУ "знезброюють" окупантів у випадку підготовки майбутніх атак по південних регіонах, зокрема по Одещині.

Також ми писали, що анонсована президентом Росії Володимиром Путіним поява у Чорному морі російських літаків, оснащених ракетами "Кинджал", — це чергова страшилка ворога. Вона спрямована на посилення напруги, але кардинально нічого не змінить для України.

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