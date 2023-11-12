Вибухів на території Росії значно побільшає, — Братчук

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Фото: google

У осінньо-зимовий період Росія зіткнеться зі збільшенням інцидентів та вибухів на своїй території. Ріст "бавовни" очікується, в тому числі й через активні дії партизанських груп.

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Ті російські підрозділи, які стали на бік України, вже зараз проводять рейди на Брянщині та Курщині. Думаю, що прихильники у них є і в глибокому тилу", — зазначив речник.

Братчук прогнозує, що зокрема з вибухами ризикують зіткнутися російські заводи оборонно-промислового комплексу, який став на військові рейки.

"Ми знаємо про їхні проблеми з корупцією і недотримання правил поведінки на небезпечному виробництві. Тому вибухатиме далі. Зростає інтенсивність "бавовни", тому думаю, що таких моментів у них буде виникатиме більше", — зазначив речник Української добровольчої армії "Південь".

Нагадаємо, сили оборони України стали дедалі частіше завдавати ударів по території тимчасово окупованого Криму. Таким чином, ЗСУ "знезброюють" окупантів у випадку підготовки майбутніх атак по південних регіонах, зокрема по Одещині.

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