В Одессе разрушены учебные заведения

От ракетного удара в Одессе повреждены десятки учебных заведений
В Одессе от ночной ракетной атаки серьезные повреждения получили несколько учебных заведений. К счастью, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщила директор Департамента образования Елена Буйневич.
"Ни одно учебное заведение Одессы не является военным объектом, мы готовим их к новому учебному году.
Педагоги ночью на работе, мы делаем все возможное, чтобы возобновить деятельность заведений, но два сверхсильно пострадали памятники архитектуры, они стояли невредимыми с 19 века, их недавно отремонтировали", — говорится в сообщении.
Что именно получило повреждения
- 5 садиков,
- 4 школы,
- два заведения внешкольного образования;
- кукольные, отремонтированные садики.
Елена Буйневич добавляет, что ни в одном из них не было военных, ведь некоторые работают очно. Сейчас на месте повреждений работают родители, волонтеры и работники учебных заведений.
Напомним, в ближайшие дни одна из одесских общеобразовательных школ, возможно, получит разрешение на использование нового укрытия. Установка такого укрытия стало необходимостью, поскольку на территории школы нет других вариантов, а ближайшее безопасное место удалено.
Также мы писали, что одесская областная прокуратура подала в суд 25 исков по состоянию укрытий в регионе. Такое количество жалоб ведомство получило за первое полугодие 2023 года.