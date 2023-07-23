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От ракетного удара в Одессе повреждены десятки учебных заведений

23 июля 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе разрушены учебные заведения
Разрушение детского сада. Фото: Елена Буйневич
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе от ночной ракетной атаки серьезные повреждения получили несколько учебных заведений. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщила директор Департамента образования Елена Буйневич.

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"Ни одно учебное заведение Одессы не является военным объектом, мы готовим их к новому учебному году.
Педагоги ночью на работе, мы делаем все возможное, чтобы возобновить деятельность заведений, но два сверхсильно пострадали памятники архитектуры, они стояли невредимыми с 19 века, их недавно отремонтировали", — говорится в сообщении.

Что именно получило повреждения

  • 5 садиков,
  • 4 школы,
  • два заведения внешкольного образования;
  • кукольные, отремонтированные садики.

Елена Буйневич добавляет, что ни в одном из них не было военных, ведь некоторые работают очно. Сейчас на месте повреждений работают родители, волонтеры и работники учебных заведений.

Напомним, в ближайшие дни одна из одесских общеобразовательных школ, возможно, получит разрешение на использование нового укрытия. Установка такого укрытия стало необходимостью, поскольку на территории школы нет других вариантов, а ближайшее безопасное место удалено.

Также мы писали, что одесская областная прокуратура подала в суд 25 исков по состоянию укрытий в регионе. Такое количество жалоб ведомство получило за первое полугодие 2023 года.

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