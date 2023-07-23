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Від ракетного удару в Одесі пошкоджено десятки закладів освіти

23 липня 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі зазнали руйнувань заклади освіти
Руйнування дитячого садочка. Фото: Олена Буйневич
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі від нічної ракетної атаки серйозних пошкоджень зазнали декілька закладів освіти. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомила директорка Департаменту освіти Олена Буйневич.

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"Жоден заклад освіти Одеси не є військовим обʼєктом, ми готуємо їх до нового навчального року. 
Освітяни зночі на роботі, ми робимо все можливе, щоб відновити діяльність закладів, але два надсильно постраждали памʼятки архітектури, вони стояли неушкодженими з 19 сторіччя, їх нещодавно відремонтували", — йдеться у повідомленні. 

Що саме зазнало пошкоджень

  • 5  садочків,
  • 4 школи,
  • два заклади позашкільної освіти;
  • лялькові, відремонтовані садочки.

Олена Буйневич додає, що в жодному з них не було військових, адже деякі працюють очно. Наразі на місці пошкоджень працюють батьки, волонтери та працівники закладів освіти. 

Нагадаємо, найближчими днями одна з одеських загальноосвітніх шкіл, можливо, отримає дозвіл на використання нового укриття. Встановлення такого укриття стало необхідністю, оскільки на території школи немає інших варіантів, а найближче безпечне місце віддалене. 

Також ми писали, що одеська обласна прокуратура подала до суду 25 позовів щодо стану укриттів у регіоні. Таку кількість скарг відомство отримало за перше півріччя 2023 року.

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