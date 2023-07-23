В Одесі зазнали руйнувань заклади освіти

Руйнування дитячого садочка. Фото: Олена Буйневич

В Одесі від нічної ракетної атаки серйозних пошкоджень зазнали декілька закладів освіти. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомила директорка Департаменту освіти Олена Буйневич.

Читайте також:

"Жоден заклад освіти Одеси не є військовим обʼєктом, ми готуємо їх до нового навчального року.

Освітяни зночі на роботі, ми робимо все можливе, щоб відновити діяльність закладів, але два надсильно постраждали памʼятки архітектури, вони стояли неушкодженими з 19 сторіччя, їх нещодавно відремонтували", — йдеться у повідомленні.

Що саме зазнало пошкоджень

5 садочків,

4 школи,

два заклади позашкільної освіти;

лялькові, відремонтовані садочки.

Олена Буйневич додає, що в жодному з них не було військових, адже деякі працюють очно. Наразі на місці пошкоджень працюють батьки, волонтери та працівники закладів освіти.

Нагадаємо, найближчими днями одна з одеських загальноосвітніх шкіл, можливо, отримає дозвіл на використання нового укриття. Встановлення такого укриття стало необхідністю, оскільки на території школи немає інших варіантів, а найближче безпечне місце віддалене.

Також ми писали, що одеська обласна прокуратура подала до суду 25 позовів щодо стану укриттів у регіоні. Таку кількість скарг відомство отримало за перше півріччя 2023 року.