Николаев затапливает: какой уровень воды сейчас

Дети играют с мячом на набережной. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Большая вода начала прибывать в Николаев. За сутки специалисты зафиксировали уровень ее повышения в акватории города более чем на метр. Критический показатель — 105 см. Уже сейчас прибрежные улицы в воде, досталось и некоторым паркам. Люди опасаются, что уровень может подниматься и дальше.

Как сильно затопило Николаев, видели журналисты Новини.LIVE.

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Затопленные улицы

В Николаеве уже подтоплена береговая линия в районе пляжа "Намыв", а также яхт-клуб. Вода медленно поднималась здесь еще два дня назад. О том, что может затопить настолько, местные жители даже не предполагали. Многие пока не меняют свой маршрут во время прогулки и идут прямо через затопленный участок. Есть и те, кто приходит сделать фотографии на память.

Подтопление ресторана в Николаеве. Фото: Новини.LIVE

Вода затопила ресторан. Фото: Новини.LIVE

В Николаеве уже подтоплена береговая линия. Фото: Новини.LIVE

Андрей наблюдает за подъемом воды с первого дня, говорит, что опасности для близлежащих домов пока нет. К тому же город находится на возвышенности, так что переживать не стоит, уверен мужчина.

Андрей уверен, Николаеву ничего не угрожает. Фото: Новини.LIVE

"Вот это, пожалуй, самое низкое место все остальное выше, поэтому самому Николаеву ничего не угрожает, он сам на холме. Подмывает почву на "Намыве", но там тоже далеко до зданий, так что здесь пока все хорошо. Я думаю, что если вода поднимется еще на полметра, то это максимум затопит немного парк. До жилых домов нужно, чтобы метров на пять поднялась вода", — говорит Андрей, житель Николаева.

К сегодняшнему вечеру вода в Николаев начала спадать. Общая цифра — +100 см. Критический показатель для города — +105 см. Больше всего вода поднималась вчера с 13:00 до 17:00, тогда показатель дошел до +104 см. За ночь снизился на 2 см. Сейчас ожидается, что уровень воды продолжит снижаться.

В некоторых местах вода по колено. Фото: Новини.LIVE

Люди не меняют свой маршрут во время прогулки. Фото: Новини.LIVE

Затопленная улица в Николаеве. Фото: Новини.LIVE

Проседает грунт

Из-за поднятия уровня воды начала проседать почва. Граждан просят быть осторожными. Коммунальщики проверяют подвалы домов, расположенных в низменной части города, и укрепляют те участки, где возможно подтопление.

Частично под водой оказался и парк возле улицы Лазурной. Фото: Новини.LIVE

Затопленный парк в Николаеве. Фото: Новини.LIVE

Частично под водой оказался и парк возле улицы Лазурной. Местные говорят, что утром в зеленую зону в некоторых местах невозможно было зайти. Сейчас здесь первая линия беседок полностью ушла под воду, даже крыш не видно.

Людмила Николаевна каждый день наблюдает за паводком. Фото: Новини.LIVE

"Я каждый день прихожу, с того момента, как начался поводок, прихожу и смотрю. Критического для Николаева я еще ничего не вижу, но страшно, ведь вода все еще прибывает. Я за себя уже не боюсь, просто за людей страшно, которые там, в Херсоне, а мне не страшно, мы далеко живем", — делится Лидия Николаевна, жительница Николаева.

Вода из Херсона достигла и одесского побережья. Крыши домов, потолки, тумбочки и даже собака на плоту из мусора — сегодня это все ловили на пляжах. Экологи опасаются, что столь большое количество грязной воды может плохо повлиять на состояние Черного моря. В настоящее время уже проводятся исследования морской воды. Пока все показатели в норме, впрочем, ситуация может измениться в любой момент.