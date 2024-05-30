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Отголоски Второй мировой — в Одессе в очередной раз обнаружили боеприпас

30 мая 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Отголоски Второй мировой — в Одессе в очередной раз обнаружили боеприпас
Сотрудники ГСЧС будут уничтожать боеприпасы. Иллюстративное фото: ГСЧС Одесщины
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Приморском районе Одессы еще раз нашли боеприпас времен Второй мировой войны. Взрывоопасный предмет спасатели планируют изъять и обезвредить завтра, 31 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

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Что именно нашли

По информации ведомства, боеприпас обнаружили в Приморском районе Одессы по ул. Фонтанская дорога. Там был найден один артснаряд калибра 152 мм.

Спасатели напоминают, что взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни человека и оцепления. К ним относятся: артиллерийские снаряды, реактивные и инженерные мины, авиабомбы, детонаторы, ручные гранаты, патроны разных видов. Их можно обнаружить на земле в лесу, на поле после размыва почвы дождевыми водами, а также на дне рек.

Что делать, если обнаружили боеприпас

Если взрывной снаряд пролежал в земле десятки лет и не разразился, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.

Следует отойти от предмета на безопасное расстояние, предупредить прохожих и позвонить по телефону "101" или "102" .

Взрывоопасные предметы в Одесской области

Напомним, что в Одесской области жители регулярно находят опасные боеприпасы. Так, в Пересыпском районе Одессы и в одном из сел области обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны. Взрывоопасные предметы спасатели оперативно изъяли и обезвредили.

Мы также писали, что в Одесской области нашли пять артснарядов Второй мировой войны. Все снаряды были изъяты и уничтожены спасателями в субботу, 11 мая.

Добавим, на территории одного из сел Одесской области жители обратились к спасателям из-за опасной находки. Там был обнаружен целый арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны.

Вторая мировая война
Одесса
взрыв
ГСЧС
боеприпасы
война

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