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Відголоски Другої світової — в Одесі вкотре виявили боєприпас

30 травня 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Відголоски Другої світової — в Одесі вкотре виявили боєприпас
Співробітники ДСНС будуть знищувати боєприпаси. Ілюстративне фото: ДСНС Одещини
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Приморському районі Одеси вкотре знайшли боєприпаси часів Другої світової війни. Вибухонебезпечний предмет рятувальники планують вилучити та знешкодити завтра, 31 травня. 

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області

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Що саме знайшли

За інформацією відомства, боєприпас виявили в Приморському районі Одеси на вул. Фонтанська дорога.  Там знайшли один артснаряд калібру 152 мм. 

Рятувальники нагадують, що вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточення. До них належать: артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів. Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні річок.    

Що робити, якщо знайшли боєприпас

Якщо вибуховий снаряд пролежав у землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.    

Слід відійти від предмета на безпечну відстань, попередити перехожих та зателефонувати "101" або "102".   

Вибухонебезпечні предмети на Одещині

Нагадаємо, що на Одещині жителі регулярно знаходять небезпечні боєприпаси. Так, в Пересипському районі Одеси та в одному з сіл області знайшли боєприпаси часів Другої світової війни. Вибухонебезпечні предмети рятувальники оперативно вилучили та знешкодили.

Ми також писали, що в Одеській області знайшли аж п’ять артснарядів Другої світової війни. Всі снаряди були вилучені та знищені рятувальниками у суботу, 11 травня. 

Додамо, на території одного із сіл Одеської області жителі звернулися до рятувальників через небезпечну знахідку. Там виявили цілий арсенал боєприпасів часів Другої світової війни. 

Друга світова війна
Одеса
вибух
ДСНС
боєприпаси
війна

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