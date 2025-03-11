Отключение света в Одессе - адреса

Отключение электричества — кто из одесситов сегодня без света
Из-за ремонта на электросетях у многих абонентов Одесского района сейчас нет света. Кроме того, в городе проводят и плановые работы, из-за чего некоторые жители останутся без снабжения до вечера.
Об этом сообщает официальный канал города.
Плановые работы
Сегодня плановые работы проводят по следующим адресам:
Южный РЭС:
- Люстдорфская дорога, 52, 52а, 54, 54а, 54б, 55ж, 56б.
Работы на Люстдорфской дороге завершат до 17:00.
Центральный РЭС:
- Головковская, 9,
- Зоопарковая, 1,
- Картамышевская, 12,14,16а, 28, 30, 30/корп.1, 32/34, 35,
- Манежная, 16-26,
- Средняя, 45,
- Косая, 90,
- дорога Фонтанская, 17,19,
- переулок Ломаный, 1-16.
По этим адресам работы будут проводить с 08:00 до 19:00.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о шестом атакованном энергообъекте в Одесской области за 2,5 недели. А также о тарифах в марте.
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