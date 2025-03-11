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Отключение электричества — кто из одесситов сегодня без света

11 марта 2025 10:05
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Отключение света в Одессе - адреса
Лампочки на потолке. Фото иллюстративное: wirestock
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Из-за ремонта на электросетях у многих абонентов Одесского района сейчас нет света. Кроме того, в городе проводят и плановые работы, из-за чего некоторые жители останутся без снабжения до вечера.

Об этом сообщает официальный канал города.

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Плановые работы

Сегодня плановые работы проводят по следующим адресам:

Южный РЭС:

  • Люстдорфская дорога, 52, 52а, 54, 54а, 54б, 55ж, 56б.

Работы на Люстдорфской дороге завершат до 17:00.

Центральный РЭС:

  • Головковская, 9,
  • Зоопарковая, 1,
  • Картамышевская, 12,14,16а, 28, 30, 30/корп.1, 32/34, 35,
  • Манежная, 16-26,
  • Средняя, 45,
  • Косая, 90,
  • дорога Фонтанская, 17,19,
  • переулок Ломаный, 1-16.

По этим адресам работы будут проводить с 08:00 до 19:00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о шестом атакованном энергообъекте в Одесской области за 2,5 недели. А также о тарифах в марте.

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