Отключение света в Одессе - адреса

Лампочки на потолке. Фото иллюстративное: wirestock

Из-за ремонта на электросетях у многих абонентов Одесского района сейчас нет света. Кроме того, в городе проводят и плановые работы, из-за чего некоторые жители останутся без снабжения до вечера.

Об этом сообщает официальный канал города.

Читайте также:

Плановые работы

Сегодня плановые работы проводят по следующим адресам:

Южный РЭС:

Люстдорфская дорога, 52, 52а, 54, 54а, 54б, 55ж, 56б.

Работы на Люстдорфской дороге завершат до 17:00.

Центральный РЭС:

Головковская, 9,

Зоопарковая, 1,

Картамышевская, 12,14,16а, 28, 30, 30/корп.1, 32/34, 35,

Манежная, 16-26,

Средняя, 45,

Косая, 90,

дорога Фонтанская, 17,19,

переулок Ломаный, 1-16.

По этим адресам работы будут проводить с 08:00 до 19:00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о шестом атакованном энергообъекте в Одесской области за 2,5 недели. А также о тарифах в марте.