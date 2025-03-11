Відключення світла в Одесі - адреси

Відключення електрики — хто з одеситів сьогодні без світла
Через ремонт на електромережах у багатьох абонентів Одеського району наразі немає світла. Крім того, в місті проводять і планові роботи, через що деякі мешканці залишаться без постачання до вечора.
Про це повідомляє офіційний канал міста.
Планові роботи
Сьогодні планові роботи проводять за наступними адресами:
Південний РЕМ:
- Люстдорфська дорога, 52, 52а, 54, 54а, 54б, 55ж, 56б.
Роботи на Люстдорфській дорозі завершать до 17:00
Центральний РЕМ:
- Головковська, 9,
- Зоопаркова, 1,
- Картамишевська, 12,14,16а, 28, 30, 30/корп.1, 32/34, 35,
- Манежна, 16-26,
- Середня, 45,
- Скісна, 90,
- дорога Фонтанська, 17,19,
- пров. Ломаний, 1-16.
За цими адресами роботи проводитимуть з 08:00 до 19:00.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про шостий атакований енергооб'єкт на Одещині за 2,5 тижня. А також про тарифи у березні.
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