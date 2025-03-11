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Відключення електрики — хто з одеситів сьогодні без світла

11 березня 2025 10:05
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Відключення світла в Одесі - адреси
Лампочки на стелі. Фото ілюстративне: wirestock
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Через ремонт на електромережах у багатьох абонентів Одеського району наразі немає світла. Крім того, в місті проводять і планові роботи, через що деякі мешканці залишаться без постачання до вечора.

Про це повідомляє офіційний канал міста.

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Планові роботи

Сьогодні планові роботи проводять за наступними адресами:

Південний РЕМ:

  • Люстдорфська дорога, 52, 52а, 54, 54а, 54б, 55ж, 56б. 

Роботи на Люстдорфській дорозі завершать до 17:00 

Центральний РЕМ:

  • Головковська, 9,
  • Зоопаркова, 1,
  • Картамишевська, 12,14,16а, 28, 30, 30/корп.1, 32/34, 35,
  • Манежна, 16-26,
  • Середня, 45,
  • Скісна, 90,
  • дорога Фонтанська, 17,19,
  • пров. Ломаний, 1-16. 

За цими адресами роботи проводитимуть з 08:00 до 19:00.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про  шостий атакований енергооб'єкт на Одещині за 2,5 тижня. А також про тарифи у березні.

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