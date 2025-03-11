Відключення світла в Одесі - адреси

Лампочки на стелі. Фото ілюстративне: wirestock

Через ремонт на електромережах у багатьох абонентів Одеського району наразі немає світла. Крім того, в місті проводять і планові роботи, через що деякі мешканці залишаться без постачання до вечора.

Про це повідомляє офіційний канал міста.

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Планові роботи

Сьогодні планові роботи проводять за наступними адресами:

Південний РЕМ:

Люстдорфська дорога, 52, 52а, 54, 54а, 54б, 55ж, 56б.

Роботи на Люстдорфській дорозі завершать до 17:00

Центральний РЕМ:

Головковська, 9,

Зоопаркова, 1,

Картамишевська, 12,14,16а, 28, 30, 30/корп.1, 32/34, 35,

Манежна, 16-26,

Середня, 45,

Скісна, 90,

дорога Фонтанська, 17,19,

пров. Ломаний, 1-16.

За цими адресами роботи проводитимуть з 08:00 до 19:00.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про шостий атакований енергооб'єкт на Одещині за 2,5 тижня. А також про тарифи у березні.