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Отключение на трое суток — жители Одесской области остались без газа

18 июня 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Отключение газоснабжения в Одесской области: когда восстановят
Человек зажигает плиту. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

У жителей ряда населенных пунктов Раздельнянского района Одесской области будет отключено газоснабжение в течение нескольких суток — с сегодняшнего дня до четверга, 20.06. Это связано с проведением ремонтных работ на газораспределительных и шкафных газорегуляторных пунктах (ГРП и БРП).

Об этом сообщили в пресс-службе АО Одессагаз.

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Где не будет газа

  • с. Марковка — все дома,
  • с. Н. Константиновка — все дома,
  • с. Ангелиновка — все дома,
  • с. Яковлевка — все дома,
  • с. Розаловка — все дома,
  • с. Плавневое — все дома,
  • с. Лучинское — все дома,
  • с. Гаивка — все дома,
  • с. Горное — все дома,
  • с. Новоселовка — все дома.

Важно для абонентов

Специалисты отмечают, чтобы потребители обязательно перекрыли все краны перед газовыми приборами в отсутствие газоснабжения. Также при восстановлении газоснабжения будут проведены проверки:

  • отсутствие договоров и задолженности;
  • соответствие газопроводов нормам: коррозия, посторонние предметы;
  • вентиляционные и дымовые каналы: соответствие нормам безопасности.

"Важно, что подача газа состоится только при наличии абонентов в их домах" , — отметили в ведомстве.

Как связаться

Для получения дополнительной информации или разъяснений обращайтесь по телефонам:

  • (04863) 2-13-4;
  • +38(050) 495-33-68.

Больше об отключении в Одессе

Мы писали, что сегодня, 18 июня, у некоторых жителей Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение в дома потребителей планируют вернуть в 16:00. Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

Также сегодня в Одесской области со второй половины суток введены стабилизационные отключения света. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях, поэтому у некоторых жителей Одессы света не будет до 20:00 — детали по ссылке.

коммунальные услуги
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газоснабжение
Одесская область
Новости Одессы
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