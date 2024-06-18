Відключення газопостачання на Одещині: коли відновлять

Людина запалює плиту. Фото: Новини.LIVE

У жителів низки населених пунктів Роздільнянського району Одеської області буде відключено газопостачання протягом кількох діб — від сьогодні до четверга, 20.06. Це пов’язано із проведенням ремонтних робіт на газорозподільних та шафових газорегуляторних пунктах (ГРП та ШРП).

Про це повідомили у пресслужбі АТ Одесагаз.

Читайте також:

Де не буде газу

с. Марківка — усі будинки,

с. Н. Константинівка— усі будинки,

с. Ангеліновка— усі будинки,

с. Яковлівка— усі будинки,

с. Розалівка— усі будинки,

с. Плавневе— усі будинки,

с. Лучинське— усі будинки,

с. Гаївка— усі будинки,

с. Гірське— усі будинки,

с. Новоселівка— усі будинки.

Важливе для абонентів

Фахівці наголошують, щоб споживачі обов'язково перекрили всі крани перед газовими приладами під час відсутності газопостачання. Також під час відновлення газопостачання будуть проведені перевірки:

відсутність договорів та заборгованості;

відповідність газопроводів нормам: корозія, сторонні предмети;

вентиляційні та димові канали: відповідність нормам безпеки.

"Важливо, що подача газу відбудеться лише за наявності абонентів у їхніх домівках", — зазначили у відомстві.

Як зв'язатись

Для отримання додаткової інформації чи роз’яснень звертайтеся за телефонами:

(04863) 2-13-4;

+38(050) 495-33-68.

Більше про відключення в Одесі

Ми писали, що сьогодні, 18 червня, у деяких жителів Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання у домівки споживачів планують повернути о 16:00. З переліком адрес можна ознайомитись за посиланням.

Також сьогодні в Одеській області з другої половини доби запроваджено стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у деяких жителів Одеси світла не буде до 20:00 — деталі за посиланням.