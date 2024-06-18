Відключення газопостачання на Одещині: коли відновлять

Відключення на три доби — жителі Одещині залишились без газу
У жителів низки населених пунктів Роздільнянського району Одеської області буде відключено газопостачання протягом кількох діб — від сьогодні до четверга, 20.06. Це пов’язано із проведенням ремонтних робіт на газорозподільних та шафових газорегуляторних пунктах (ГРП та ШРП).
Про це повідомили у пресслужбі АТ Одесагаз.
Де не буде газу
- с. Марківка — усі будинки,
- с. Н. Константинівка— усі будинки,
- с. Ангеліновка— усі будинки,
- с. Яковлівка— усі будинки,
- с. Розалівка— усі будинки,
- с. Плавневе— усі будинки,
- с. Лучинське— усі будинки,
- с. Гаївка— усі будинки,
- с. Гірське— усі будинки,
- с. Новоселівка— усі будинки.
Важливе для абонентів
Фахівці наголошують, щоб споживачі обов'язково перекрили всі крани перед газовими приладами під час відсутності газопостачання. Також під час відновлення газопостачання будуть проведені перевірки:
- відсутність договорів та заборгованості;
- відповідність газопроводів нормам: корозія, сторонні предмети;
- вентиляційні та димові канали: відповідність нормам безпеки.
"Важливо, що подача газу відбудеться лише за наявності абонентів у їхніх домівках", — зазначили у відомстві.
Як зв'язатись
Для отримання додаткової інформації чи роз’яснень звертайтеся за телефонами:
- (04863) 2-13-4;
- +38(050) 495-33-68.
Більше про відключення в Одесі
Ми писали, що сьогодні, 18 червня, у деяких жителів Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання у домівки споживачів планують повернути о 16:00. З переліком адрес можна ознайомитись за посиланням.
Також сьогодні в Одеській області з другої половини доби запроваджено стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у деяких жителів Одеси світла не буде до 20:00 — деталі за посиланням.
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