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Відключення на три доби — жителі Одещині залишились без газу

18 червня 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Відключення газопостачання на Одещині: коли відновлять
Людина запалює плиту. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У жителів низки населених пунктів Роздільнянського району Одеської області буде відключено газопостачання протягом кількох діб — від сьогодні до четверга, 20.06. Це пов’язано із проведенням ремонтних робіт на газорозподільних та шафових газорегуляторних пунктах (ГРП та ШРП).

Про це повідомили у пресслужбі АТ Одесагаз

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Де не буде газу

  • с. Марківка — усі будинки, 
  • с. Н. Константинівка— усі будинки, 
  • с. Ангеліновка— усі будинки, 
  • с. Яковлівка— усі будинки, 
  • с. Розалівка— усі будинки, 
  • с. Плавневе— усі будинки, 
  • с. Лучинське— усі будинки, 
  • с. Гаївка— усі будинки, 
  • с. Гірське— усі будинки, 
  • с. Новоселівка— усі будинки.

Важливе для абонентів 

Фахівці наголошують, щоб споживачі обов'язково перекрили всі крани перед газовими приладами під час відсутності газопостачання. Також під час відновлення газопостачання будуть проведені перевірки: 

  • відсутність договорів та заборгованості;
  • відповідність газопроводів нормам: корозія, сторонні предмети;
  • вентиляційні та димові канали: відповідність нормам безпеки.

"Важливо, що подача газу відбудеться лише за наявності абонентів у їхніх домівках", — зазначили у відомстві. 

Як зв'язатись

Для отримання додаткової інформації чи роз’яснень звертайтеся за телефонами: 

  • (04863) 2-13-4; 
  • +38(050) 495-33-68.  

Більше про відключення в Одесі

Ми писали, що сьогодні, 18 червня, у деяких жителів Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання у домівки споживачів планують повернути о 16:00. З переліком адрес можна ознайомитись за посиланням.

Також сьогодні в Одеській області з другої половини доби запроваджено стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у деяких жителів Одеси світла не буде до 20:00 — деталі за посиланням.

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газопровід

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