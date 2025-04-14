Будут ли одесситы завтра со светом

Ночная Одесса. Фото: Новини.LIVE

В Укрэнерго еще призывают экономить электроэнергию с 10:00 до 17:00. Однако завтра, 15 апреля, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.

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Потребление электроэнергии снизилось

Потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 14 апреля, оно было на 18% ниже, чем в предыдущий рабочий день — в пятницу. Причина — существенное потепление на всей территории Украины. А также — ясная погода в большинстве регионов, что обусловливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электричества в апреле. А также о том, почему сегодня отключали свет.