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Відключення світла — які будуть графіки завтра на Одещині

14 квітня 2025 20:51
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Чи будуть одесити завтра зі світлом
Нічна Одеса. Фото: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

В Укренерго ще закликають заощаджувати електроенергію з 10:00 до 17:00. Проте завтра, 15 квітня, в Одесі вводити обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання електроенергії знизилось

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 14 квітня, воно було на 18% нижчим, ніж попереднього робочого дня — у п’ятницю. Причина — суттєве потепління на всій території України. А також — ясна погода  у більшості регіонів, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі. 

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електрики у квітні. А також про те, чому сьогодні відключали світло.

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