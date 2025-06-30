Графики отключений света на завтра, 1 июля, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством

Отключения света — какой график будет завтра в Одессе
Пользователей электроэнергии еще просят экономить электричество, чтобы снизить нагрузку на энергосистему. Однако завтра, 1 июля, в Одессе вводить ограничения подачи света не планируют, хотя ситуация может и меняться.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.
Потребление снижается
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 30 июня, по состоянию на 9:30, оно было на 3,1% ниже, чем в предыдущий рабочий день — в пятницу, 27 июня. Причина таких изменений — установление ясной погоды почти на всей территории Украины. Это обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее снижение уровня энергопотребления из общей сети.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
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