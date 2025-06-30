Графіки відключень світла на завтра, 1 липня, в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго щодо ситуації з електрикою

Відключення світла — який графік буде завтра в Одесі
Користувачів електроенергії ще просять заощаджувати електрику, аби знизити навантаження на енергосистему. Проте завтра, 1 липня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла не планують, хоча ситуація може і змінюватись.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання знижується
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 30 червня, станом на 9:30, воно було на 3,1% нижчим, ніж попереднього робочого дня — у п’ятницю, 27 червня. Причина таких змін — встановлення ясної погоди майже на всій території України. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зниження рівня енергоспоживання із загальної мережі.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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