Графики отключений света - задействуют ли в Одессе завтра, прогноз ДТЭК

Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Жителей Одесской области еще просят экономить электроэнергию по возможности. Завтра, 30 апреля, в областном центре вводить ограничения подачи света пока не планируют, однако ситуация может меняться.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.

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Потребление не выросло

Потребление электроэнергии зафиксировалось на уровне, соответствующем сезонным показателям. Сегодня, 29 апреля, по состоянию на 09:30 оно было таким же, как в это время предыдущего дня — в понедельник.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о том, как получить жилищную субсидию. А также о тарифе на водоснабжение для одесситов.