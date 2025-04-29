Графіки відключень світла - чи задіють в Одесі завтра прогноз ДТЕК

Відключення світла — що чекає на одеситів завтра
Мешканців Одещини ще просять заощаджувати електроенергію за можливості. Завтра, 30 квітня, в обласному центрі вводити обмеження подачі світла поки не планують, однак ситуація може змінюватися.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання не зросло
Споживання електроенергії зафіксувалось на рівні, що відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 29 квітня, станом на 09:30 воно було таким же, як в цей час попереднього дня — у понеділок.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
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