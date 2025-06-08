Когда будет свет в Одессе - как проверить график отключений

Дом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Энергетики продолжают ремонтировать поврежденную инфраструктуру после последних обстрелов. Однако в понедельник, 9 июня, в Одессе и области пока не запланированы графики почасовых отключений света.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

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Где узнать графики

В ДТЭК напоминают: если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, сегодня десятки улиц в Одессе остались без электроэнергии из-за плановых ремонтных работ. Также мы писали, что из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения временно отключили воду на нескольких улицах.