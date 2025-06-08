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Відключення світла в Одесі — чи будуть графіки завтра

Ua en ru
Дата публікації: 8 червня 2025 20:03
Коли буде світло в Одесі – як перевірити графік відключень
Будинок в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергетики продовжують ремонтувати пошкоджену інфраструктуру після останніх обстрілів. Проте у понеділок, 9 червня, в Одесі та області наразі не заплановані графіки погодинних відключень світла.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

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Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, сьогодні десятки вулиць в Одесі залишились без електроенергії через планові ремонтні роботи. Також ми писали, що через ремонтні роботи на мережах водопостачання тимчасово відключили воду на декількох вулицях. 

Одеса Укренерго Новини Одеси ДТЕК світло графіки відключень світла
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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