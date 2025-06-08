Коли буде світло в Одесі – як перевірити графік відключень

Будинок в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергетики продовжують ремонтувати пошкоджену інфраструктуру після останніх обстрілів. Проте у понеділок, 9 червня, в Одесі та області наразі не заплановані графіки погодинних відключень світла.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

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Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, сьогодні десятки вулиць в Одесі залишились без електроенергії через планові ремонтні роботи. Також ми писали, що через ремонтні роботи на мережах водопостачання тимчасово відключили воду на декількох вулицях.