Отключение света в Одессе — какие адреса отключений и когда возобновят поставки электричества

Отключения света в Одессе — какие улицы коснется
Сегодня, 5 августа, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, сотни абонентов будут без электричества. Свет вернут до 20:00, однако время зависит от адреса проживания пользователя.
Об этом сообщается на официальном канале города.
Южный РЭС:
- Героев Крут, 43,49,
- И. Рабина, 17.
Работы до 17:00.
Центральный РЭС:
- Г. Афанасьева, 2-34,
- Балковская, 193,
- Болгарская, 35- 45,42- 70,
- М. Болтенко,
- А. Вадатурского, 79-131,
- ул. Головковская, 42-50,
- Гранатная, 1- 11,2-16,
- Дальницкая, 15,
- Запорожская, 20-32,
- Г. Михайленко, 18-28, 37-51,
- Прибика Йозефа, 7-27,8-28,
- Столярского, 4-Г, И.
- Фунтового, 42-54,
- переулок Высокий, 1-11, 2-14,
- переулок Гранатный, 2,3,4,5,6,6А,8/
- корп.1, переулок Кордонный, 1-35,
- переулок Малиновский, 7.
Работы до 17:00, 20:00.
Северный РЭС:
- Альпинистов, 1-21,2-24,
- Газовая, 1-21, 2-20,
- Каменяров,
- Льва Симиренко, 1-57,
- Республиканская,
- Хаджибейская дорога,
- переулок 1-й, 3-й Нефтяников,
- переулок 2-й, 3-й Хаджибейский.
Работы до 20:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в августе. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
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