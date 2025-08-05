Отключение света в Одессе — какие адреса отключений и когда возобновят поставки электричества

Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: reform.energy

Сегодня, 5 августа, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, сотни абонентов будут без электричества. Свет вернут до 20:00, однако время зависит от адреса проживания пользователя.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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Южный РЭС:

Героев Крут, 43,49,

И. Рабина, 17.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

Г. Афанасьева, 2-34,

Балковская, 193,

Болгарская, 35- 45,42- 70,

М. Болтенко,

А. Вадатурского, 79-131,

ул. Головковская, 42-50,

Гранатная, 1- 11,2-16,

Дальницкая, 15,

Запорожская, 20-32,

Г. Михайленко, 18-28, 37-51,

Прибика Йозефа, 7-27,8-28,

Столярского, 4-Г, И.

Фунтового, 42-54,

переулок Высокий, 1-11, 2-14,

переулок Гранатный, 2,3,4,5,6,6А,8/

корп.1, переулок Кордонный, 1-35,

переулок Малиновский, 7.

Работы до 17:00, 20:00.

Северный РЭС:

Альпинистов, 1-21,2-24,

Газовая, 1-21, 2-20,

Каменяров,

Льва Симиренко, 1-57,

Республиканская,

Хаджибейская дорога,

переулок 1-й, 3-й Нефтяников,

переулок 2-й, 3-й Хаджибейский.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в августе. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.