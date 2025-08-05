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Головна Одеса Відключення світла в Одесі — які вулиці торкнеться

Відключення світла в Одесі — які вулиці торкнеться

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 09:53
Відключення світла в Одесі — які адреси відключень та коли відновлять постачання електрики
Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: reform.energy

Сьогодні, 5 серпня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, сотні абонентів будуть без електрики. Світло повернуть до 20:00, однак час залежить від адреси проживання користувача.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Південний РЕМ:

  • Героїв Крут, 43,49,
  • І. Рабіна, 17. 

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

  • Г. Афанасьєва, 2-34,  
  • Балківська, 193,  
  • Болгарська, 35- 45,42- 70,
  • М. Болтенка,
  • О. Вадатурського, 79-131,
  • вул. Головковська, 42-50,  
  • Гранатна, 1- 11,2-16,  
  • Дальницька, 15,  
  • Запорізька, 20- 32,
  • Г. Михайленко, 18-28, 37-51,  
  • Прибіка Йозефа, 7-27,8-28,
  • Столярського, 4-Г, І.  
  • Фунтового,42-54,
  • пров. Високий, 1-11,2-14,
  • пров. Гранатний, 2,3,4,5,6,6А,8/
  • корп.1, пров. Кордонний, 1-35,
  • пров. Малиновський, 7. 

Роботи до 17:00, 20:00.

Північний РЕМ:

  • Альпіністів, 1-21,2-24,  
  • Газова, 1-21, 2-20,  
  • Каменярів,
  • Льва Симиренка, 1-57,
  • Республіканська,
  • Хаджибейська дорога,
  • пров. 1-й, 3-й Нафтовиків,
  • пров. 2-й, 3-й Хаджибейський. 

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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