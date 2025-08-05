Відключення світла в Одесі — які адреси відключень та коли відновлять постачання електрики

Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: reform.energy

Сьогодні, 5 серпня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, сотні абонентів будуть без електрики. Світло повернуть до 20:00, однак час залежить від адреси проживання користувача.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Південний РЕМ:

Героїв Крут, 43,49,

І. Рабіна, 17.

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

Г. Афанасьєва, 2-34,

Балківська, 193,

Болгарська, 35- 45,42- 70,

М. Болтенка,

О. Вадатурського, 79-131,

вул. Головковська, 42-50,

Гранатна, 1- 11,2-16,

Дальницька, 15,

Запорізька, 20- 32,

Г. Михайленко, 18-28, 37-51,

Прибіка Йозефа, 7-27,8-28,

Столярського, 4-Г, І.

Фунтового,42-54,

пров. Високий, 1-11,2-14,

пров. Гранатний, 2,3,4,5,6,6А,8/

корп.1, пров. Кордонний, 1-35,

пров. Малиновський, 7.

Роботи до 17:00, 20:00.

Північний РЕМ:

Альпіністів, 1-21,2-24,

Газова, 1-21, 2-20,

Каменярів,

Льва Симиренка, 1-57,

Республіканська,

Хаджибейська дорога,

пров. 1-й, 3-й Нафтовиків,

пров. 2-й, 3-й Хаджибейський.

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.