Відключення світла в Одесі — які адреси відключень та коли відновлять постачання електрики

Відключення світла в Одесі — які вулиці торкнеться
Сьогодні, 5 серпня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, сотні абонентів будуть без електрики. Світло повернуть до 20:00, однак час залежить від адреси проживання користувача.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
Південний РЕМ:
- Героїв Крут, 43,49,
- І. Рабіна, 17.
Роботи до 17:00.
Центральний РЕМ:
- Г. Афанасьєва, 2-34,
- Балківська, 193,
- Болгарська, 35- 45,42- 70,
- М. Болтенка,
- О. Вадатурського, 79-131,
- вул. Головковська, 42-50,
- Гранатна, 1- 11,2-16,
- Дальницька, 15,
- Запорізька, 20- 32,
- Г. Михайленко, 18-28, 37-51,
- Прибіка Йозефа, 7-27,8-28,
- Столярського, 4-Г, І.
- Фунтового,42-54,
- пров. Високий, 1-11,2-14,
- пров. Гранатний, 2,3,4,5,6,6А,8/
- корп.1, пров. Кордонний, 1-35,
- пров. Малиновський, 7.
Роботи до 17:00, 20:00.
Північний РЕМ:
- Альпіністів, 1-21,2-24,
- Газова, 1-21, 2-20,
- Каменярів,
- Льва Симиренка, 1-57,
- Республіканська,
- Хаджибейська дорога,
- пров. 1-й, 3-й Нафтовиків,
- пров. 2-й, 3-й Хаджибейський.
Роботи до 20:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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