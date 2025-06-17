Графики отключений света на завтра, 18 июня, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством

Отключения света в Одессе — какие завтра будут графики
Ситуация в энергосистеме еще остается нестабильной, поэтому у потребителей еще призывают экономить электроэнергию по возможности. Однако завтра, 18 июня, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.
Потребление электроэнергии возросло
Потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 17 июня, по состоянию на 9:30, оно было на 5,1% выше, чем в предыдущий день — в понедельник. Причина — облачная погода и дождь в западных регионах нашего государства, что обусловливает низкую эффективность бытовых солнечных электростанций в нескольких областях. Соответственно — возросло энергопотребление из общей сети.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
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