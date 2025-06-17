Графіки відключень світла на завтра, 18 червня, в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго щодо ситуації з електрикою

Одеса вночі. Фото ілюсративне: Новини.LIVE

Ситуація в енергосистемі ще залишається нестабільною, тому в споживачів ще закликають заощаджувати електроенергію за можливості. Проте завтра, 18 червня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

Реклама

Читайте також:

Споживання електроенергії зросло

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 17 червня, станом на 9:30, воно було на 5,1% вищим, ніж попереднього дня — у понеділок. Причина — хмарна погода та дощ у західних регіонах нашої держави, що зумовлює низьку ефективність побутових сонячних електростанцій у кількох областях. Відповідно — зросло енергоспоживання із загальної мережі.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.