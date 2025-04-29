Одесситы остались без света - адреса отключений и когда восстановят, ДТЭК

Отключения света в Одессе — кому приготовиться
Сегодня, 29 апреля в городе будут проводить ремонтные работы на электросетях, поэтому многие одесситы остались без света. Восстановить поставки обещают до 19:00, в зависимости от адреса проживания.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого не будет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:
Северный РЭС:
- Гордиенко, 31-70,
- Мациевской, 1-44,
- Известковая, 1-47,
- Известковый поселок, 4-12,
- Праведников мира, 2-78,
- 1-й известковый переулок, 1-11,
- переулок 1й Юбилейный, 6,
- переулок 1-7й Наличный, 1-12,
- переулок Любашовский, 1-19,
- переулок Ширяевский, 21,28,
- Винниченко, 26-49,
- Трусовская, 4-19,
- Училищная, 22,26,
- Минаевская, 1-50,
- Коцюбинского, 1-21,
- Стельмаха, 2-44, Архитектора Нештурхи, 1-75,
- переулок Севастопольский, 2-18,
- Бадаева, 23,
- Пилипа Орлика, 3-44,
- спуск Мациевской, 25а,
- Пассионарии, 1-26,
- спуск Латвийский, 1-27,
- переулок Краснослободской, 1-14,
- Слободская, 1-44,
- Шполянская, 10-34,
- Мазепы, 4-43,
- Ивахненко, 1-72,
- Слободской спуск, 27б,29,
- Тихая, 2-52, Ветрогонова,
- 16-31, Грин, 8-23,
- Юзефа Крашевского, 6-19,
- Шполянская, 12-71,
- Клепацкого, 17,
- Лавкова, 1-45,
- Матюшенко, 25-58,
- Хорошенко, 21-53,
- переулок Г.Дорошенко, 8,
- Лиственная, 10б,
- переулок 3й Восточный, 11.
Работы до 17.00
- Ч.Казачества, 1,2.
Работы до 18.00
- Наклонная, 1-174,
- Штилевая, 2-118,
- переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,
- Молодогвардейская, 1-71,
- с 1 по 6 Садовая,
- Кошица, 1-69,
- Глаубермана, 1-17,164,
- Донецкая, 1-25,
- Кишиневская, 2-24,
- Котлеевская, 10-20,
- переулок Квантовый, 1-27,
- Шептицкого, 1,3,5,
- переулок Одесский, 3-7,
- Мариупольская, 20-68,
- Малая Садовая, 1-22,
- 2-я линия на ж/м,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62,
- Большая Садовая, 1-52,
- пер. 1й Керченский, 3-11,
- Южная дор., 1-73,
- Николаевская дор., 65,
- пр. Князя В.Великого, 52.
Работы до 19.00
Южный РЭС:
- Симоненко, 1-62,
- переулок 1-2й Амбулаторный, 1-14,
- переулок 2й Тупиковый, 8,19,21,
- пр. Свободы, 28-113,
- Венгера, 6,
- переулок Верфяной, 1-16,
- переулок Садовый, 2,
- Дубинина, 21,
- Приморская, 52,138а,
- Зеленая горка, 27,
- переулок Загородный,
- переулок Кошевого, 5в,
- Лунный, 26,
- Солнечная, 7-29,
- переулок Рислинга, 5-7,
- Зеленый мыс" ТПО садоводов, 133,
- Чуковского Корнея, 5/63,
- 411-й Батареи, 1-14,
- Мускатная, 17-25,
- переулок 1-2й Проездной,
- 1-36, переулок Алиберне, 1, 27,
- Сухолиманская, 19а,
- Учительская, 1-28,
- Проектируемая, 3/10,
- переулок Приморский, 2-4,
- Амбулаторная, 2-15.
Работы до 17.00
Центральный РЭС:
- Колонтаевская, 2.
Работы до 15.00
- Михайловская, 1-66,
- пл. Михайловская, 3-9,
- Головковская, 24-58,
- Мельницкая, 3-16,
- сквер Гамова, 1-7,
- Балковская, 106,157-173,
- Дальницкая, 10-20,
- Иванова, 15.
Работы до 19.00
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о ТЭЦ, которую будут строить с помощью Южной Кореи. А также о графиках отключений света.
Читайте Новини.LIVE!