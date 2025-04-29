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Отключения света в Одессе — кому приготовиться

29 апреля 2025 10:07
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Одесситы остались без света - адреса отключений и когда восстановят, ДТЭК
Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Сегодня, 29 апреля в городе будут проводить ремонтные работы на электросетях, поэтому многие одесситы остались без света. Восстановить поставки обещают до 19:00, в зависимости от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого не будет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Северный РЭС:

  • Гордиенко, 31-70,
  • Мациевской, 1-44,
  • Известковая, 1-47,
  • Известковый поселок, 4-12,
  • Праведников мира, 2-78,
  • 1-й известковый переулок, 1-11,
  • переулок 1й Юбилейный, 6,
  • переулок 1-7й Наличный, 1-12,
  • переулок Любашовский, 1-19,
  • переулок Ширяевский, 21,28,
  • Винниченко, 26-49,
  • Трусовская, 4-19,
  • Училищная, 22,26,
  • Минаевская, 1-50,
  • Коцюбинского, 1-21,
  • Стельмаха, 2-44, Архитектора Нештурхи, 1-75,
  • переулок Севастопольский, 2-18,
  • Бадаева, 23,
  • Пилипа Орлика, 3-44,
  • спуск Мациевской, 25а,
  • Пассионарии, 1-26,
  • спуск Латвийский, 1-27,
  • переулок Краснослободской, 1-14,
  • Слободская, 1-44,
  • Шполянская, 10-34,
  • Мазепы, 4-43,
  • Ивахненко, 1-72,
  • Слободской спуск, 27б,29,
  • Тихая, 2-52, Ветрогонова,
  • 16-31, Грин, 8-23,
  • Юзефа Крашевского, 6-19,
  • Шполянская, 12-71,
  • Клепацкого, 17,
  • Лавкова, 1-45,
  • Матюшенко, 25-58,
  • Хорошенко, 21-53,
  • переулок Г.Дорошенко, 8,
  • Лиственная, 10б,
  • переулок 3й Восточный, 11.

Работы до 17.00

  • Ч.Казачества, 1,2.

Работы до 18.00

  • Наклонная, 1-174,
  • Штилевая, 2-118,
  • переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,
  • Молодогвардейская, 1-71,
  • с 1 по 6 Садовая,
  • Кошица, 1-69,
  • Глаубермана, 1-17,164,
  • Донецкая, 1-25,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Котлеевская, 10-20,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • Мариупольская, 20-68,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • 2-я линия на ж/м,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • пер. 1й Керченский, 3-11,
  • Южная дор., 1-73,
  • Николаевская дор., 65,
  • пр. Князя В.Великого, 52.

Работы до 19.00

Южный РЭС:

  • Симоненко, 1-62,
  • переулок 1-2й Амбулаторный, 1-14,
  • переулок 2й Тупиковый, 8,19,21,
  • пр. Свободы, 28-113,
  • Венгера, 6,
  • переулок Верфяной, 1-16,
  • переулок Садовый, 2,
  • Дубинина, 21,
  • Приморская, 52,138а,
  • Зеленая горка, 27,
  • переулок Загородный,
  • переулок Кошевого, 5в,
  • Лунный, 26,
  • Солнечная, 7-29,
  • переулок Рислинга, 5-7,
  • Зеленый мыс" ТПО садоводов, 133,
  • Чуковского Корнея, 5/63,
  • 411-й Батареи, 1-14,
  • Мускатная, 17-25,
  • переулок 1-2й Проездной,
  • 1-36, переулок Алиберне, 1, 27,
  • Сухолиманская, 19а,
  • Учительская, 1-28,
  • Проектируемая, 3/10,
  • переулок Приморский, 2-4,
  • Амбулаторная, 2-15.

Работы до 17.00

Центральный РЭС:

  • Колонтаевская, 2.

Работы до 15.00

  • Михайловская, 1-66,
  • пл. Михайловская, 3-9,
  • Головковская, 24-58,
  • Мельницкая, 3-16,
  • сквер Гамова, 1-7,
  • Балковская, 106,157-173,
  • Дальницкая, 10-20,
  • Иванова, 15.

Работы до 19.00

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о ТЭЦ, которую будут строить с помощью Южной Кореи. А также о графиках отключений света.

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