Одесситы остались без света - адреса отключений и когда восстановят, ДТЭК

Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 29 апреля в городе будут проводить ремонтные работы на электросетях, поэтому многие одесситы остались без света. Восстановить поставки обещают до 19:00, в зависимости от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого не будет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Северный РЭС:

Гордиенко, 31-70,

Мациевской, 1-44,

Известковая, 1-47,

Известковый поселок, 4-12,

Праведников мира, 2-78,

1-й известковый переулок, 1-11,

переулок 1й Юбилейный, 6,

переулок 1-7й Наличный, 1-12,

переулок Любашовский, 1-19,

переулок Ширяевский, 21,28,

Винниченко, 26-49,

Трусовская, 4-19,

Училищная, 22,26,

Минаевская, 1-50,

Коцюбинского, 1-21,

Стельмаха, 2-44, Архитектора Нештурхи, 1-75,

переулок Севастопольский, 2-18,

Бадаева, 23,

Пилипа Орлика, 3-44,

спуск Мациевской, 25а,

Пассионарии, 1-26,

спуск Латвийский, 1-27,

переулок Краснослободской, 1-14,

Слободская, 1-44,

Шполянская, 10-34,

Мазепы, 4-43,

Ивахненко, 1-72,

Слободской спуск, 27б,29,

Тихая, 2-52, Ветрогонова,

16-31, Грин, 8-23,

Юзефа Крашевского, 6-19,

Шполянская, 12-71,

Клепацкого, 17,

Лавкова, 1-45,

Матюшенко, 25-58,

Хорошенко, 21-53,

переулок Г.Дорошенко, 8,

Лиственная, 10б,

переулок 3й Восточный, 11.

Работы до 17.00

Ч.Казачества, 1,2.

Работы до 18.00

Наклонная, 1-174,

Штилевая, 2-118,

переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,

Молодогвардейская, 1-71,

с 1 по 6 Садовая,

Кошица, 1-69,

Глаубермана, 1-17,164,

Донецкая, 1-25,

Кишиневская, 2-24,

Котлеевская, 10-20,

переулок Квантовый, 1-27,

Шептицкого, 1,3,5,

переулок Одесский, 3-7,

Мариупольская, 20-68,

Малая Садовая, 1-22,

2-я линия на ж/м,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Керченская, 27-62,

Большая Садовая, 1-52,

пер. 1й Керченский, 3-11,

Южная дор., 1-73,

Николаевская дор., 65,

пр. Князя В.Великого, 52.

Работы до 19.00

Южный РЭС:

Симоненко, 1-62,

переулок 1-2й Амбулаторный, 1-14,

переулок 2й Тупиковый, 8,19,21,

пр. Свободы, 28-113,

Венгера, 6,

переулок Верфяной, 1-16,

переулок Садовый, 2,

Дубинина, 21,

Приморская, 52,138а,

Зеленая горка, 27,

переулок Загородный,

переулок Кошевого, 5в,

Лунный, 26,

Солнечная, 7-29,

переулок Рислинга, 5-7,

Зеленый мыс" ТПО садоводов, 133,

Чуковского Корнея, 5/63,

411-й Батареи, 1-14,

Мускатная, 17-25,

переулок 1-2й Проездной,

1-36, переулок Алиберне, 1, 27,

Сухолиманская, 19а,

Учительская, 1-28,

Проектируемая, 3/10,

переулок Приморский, 2-4,

Амбулаторная, 2-15.

Работы до 17.00

Центральный РЭС:

Колонтаевская, 2.

Работы до 15.00

Михайловская, 1-66,

пл. Михайловская, 3-9,

Головковская, 24-58,

Мельницкая, 3-16,

сквер Гамова, 1-7,

Балковская, 106,157-173,

Дальницкая, 10-20,

Иванова, 15.

Работы до 19.00

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о ТЭЦ, которую будут строить с помощью Южной Кореи. А также о графиках отключений света.