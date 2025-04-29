Одесити залишилися без світла - адреси відключень та коли відновлять, ДТЕК

Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 29 квітня в місті проводитимуть ремонтні роботи на елекромережах, тому чимало одеситів залишилися без світла. Відновити постачання обіцяють до 19:00, в залежності від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого не буде світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Північний РЕМ:

Гордієнка, 31-70,

Мацієвської, 1-44,

Вапняна, 1-47,

Вапняне селище, 4-12,

Праведників світу, 2-78,

пров. 1й Вапняний, 1-11,

пров. 1й Ювілейний, 6,

пров. 1-7й Наявний, 1-12,

пров. Любашовський, 1-19,

пров. Ширяєвський, 21,28,

Винниченка, 26-49,

Трусовська, 4-19,

Училищна, 22,26,

Мінаєвська, 1-50,

Коцюбинського, 1-21,

Стельмаха, 2-44, Архітектора Нештурхи, 1-75,

пров. Севастопольський, 2-18,

Бадаєва, 23,

Пилипа Орлика, 3-44,

узвіз Мацієвської, 25а,

Пассіонарії, 1-26,

узвіз Латвійський, 1-27,

пров. Червонослобідський, 1-14,

Слобідська, 1-44,

Шполянська, 10-34,

Мазепи, 4-43,

Івахненка, 1-72,

узвіз Слобідський, 27б,29,

Тиха, 2-52, Вітрогонова,

16-31, Гріна, 8-23,

Юзефа Крашевського, 6-19,

Шполянська, 12-71,

Клепацького, 17,

Лавкова, 1-45,

Матюшенка, 25-58,

Хорошенка, 21-53,

пров. Г.Дорошенка, 8,

Листяна, 10б,

пров. 3й Східчастий, 11.

Роботи до 17.00

Ч.Козацтва, 1,2.

Роботи до 18.00

Похила, 1-174,

Штильова, 2-118,

пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,

Молодогвардійська, 1-71,

з 1 по 6 Садова,

Кошиця, 1-69,

Глаубермана, 1-17,164,

Донецька, 1-25,

Кишинівська, 2-24,

Котлєєвська, 10-20,

пров. Квантовий, 1-27,

Шептицького, 1,3,5,

пров. Одеський, 3-7,

Маріупольська, 20-68,

Мала Садова, 1-22,

2-а лінія на ж/м,

Капітана Кузнєцова, 3-14,

Керченська, 27-62,

Велика Садова, 1-52,

пров. 1й Керченський, 3-11,

Південна дор., 1-73,

Миколаївська дор., 65,

пр. Князя В.Великого, 52.

Роботи до 19.00

Південний РЕМ:

Симоненка, 1-62,

пров. 1-2й Амбулаторний, 1-14,

пров. 2й Тупиковий, 8,19,21,

пр. Свободи, 28-113,

Венгера, 6,

пров. Верф’яний, 1-16,

пров. Садовий, 2,

Дубиніна, 21,

Приморська, 52,138а,

Зелена гірка, 27,

пров. Загородній,

пров. Кошового, 5в,

Місячна, 26,

Сонячна, 7-29,

пров. Рислінга, 5-7,

Зелений мис" ТВО садівників, 133,

Чуковського Корнія, 5/63,

411-ї Батареї, 1-14,

Мускатна, 17-25,

пров. 1-2й Проїзний,

1-36, пров. Аліберне, 1, 27,

Сухолиманська, 19а,

Вчительська, 1-28,

Проектована, 3/10,

пров. Приморський, 2-4,

Амбулаторна, 2-15.

Роботи до 17.00

Центральний РЕМ:

Колонтаївська, 2.

Роботи до 15.00

Михайлівська, 1-66,

пл. Михайлівська, 3-9,

Головковська, 24-58,

Мельницька, 3-16,

сквер Гамова, 1-7,

Балківська, 106,157-173,

Дальницька, 10-20,

Іванова, 15.

Роботи до 19.00

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ТЕЦ, яку будуватимуть за допомогою Південної Кореї. А також про графіки відключень світла.