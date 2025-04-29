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Відключення світла в Одесі — кому приготуватися

29 квітня 2025 10:07
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Одесити залишилися без світла - адреси відключень та коли відновлять, ДТЕК
Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Сьогодні, 29 квітня в місті проводитимуть ремонтні роботи на елекромережах, тому чимало одеситів залишилися без світла. Відновити постачання обіцяють до 19:00, в залежності від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого не буде світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • Гордієнка, 31-70,
  • Мацієвської, 1-44,
  • Вапняна, 1-47,
  • Вапняне селище, 4-12,
  • Праведників світу, 2-78,
  • пров. 1й Вапняний, 1-11,
  • пров. 1й Ювілейний, 6,
  • пров. 1-7й Наявний, 1-12,
  • пров. Любашовський, 1-19,
  • пров. Ширяєвський, 21,28,
  • Винниченка, 26-49,
  • Трусовська, 4-19,
  • Училищна, 22,26,
  • Мінаєвська, 1-50,
  • Коцюбинського, 1-21,
  • Стельмаха, 2-44, Архітектора Нештурхи, 1-75,
  • пров. Севастопольський, 2-18,
  • Бадаєва, 23,
  • Пилипа Орлика, 3-44,
  • узвіз Мацієвської, 25а,
  • Пассіонарії, 1-26,
  • узвіз Латвійський, 1-27,
  • пров. Червонослобідський, 1-14,
  • Слобідська, 1-44,
  • Шполянська, 10-34,
  • Мазепи, 4-43,
  • Івахненка, 1-72,
  • узвіз Слобідський, 27б,29,
  • Тиха, 2-52, Вітрогонова,
  • 16-31, Гріна, 8-23,
  • Юзефа Крашевського, 6-19,
  • Шполянська, 12-71,
  • Клепацького, 17,
  • Лавкова, 1-45,
  • Матюшенка, 25-58,
  • Хорошенка, 21-53,
  • пров. Г.Дорошенка, 8,
  • Листяна, 10б,
  • пров. 3й Східчастий, 11. 

Роботи до 17.00

  • Ч.Козацтва, 1,2. 

Роботи до 18.00

  • Похила, 1-174,
  • Штильова, 2-118,
  • пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,
  • Молодогвардійська, 1-71,
  • з 1 по 6 Садова,
  • Кошиця, 1-69,
  • Глаубермана, 1-17,164,
  • Донецька, 1-25,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Котлєєвська, 10-20,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • Шептицького, 1,3,5,
  • пров. Одеський, 3-7,
  • Маріупольська, 20-68,
  • Мала Садова, 1-22,
  • 2-а лінія на ж/м,
  • Капітана Кузнєцова, 3-14,
  • Керченська, 27-62,
  • Велика Садова, 1-52,
  • пров. 1й Керченський, 3-11,
  • Південна дор., 1-73,
  • Миколаївська дор., 65,
  • пр. Князя В.Великого, 52.

Роботи до 19.00

Південний РЕМ:

  • Симоненка, 1-62,
  • пров. 1-2й Амбулаторний, 1-14,
  • пров. 2й Тупиковий, 8,19,21,
  • пр. Свободи, 28-113,
  • Венгера, 6,
  • пров. Верф’яний, 1-16,
  • пров. Садовий, 2,
  • Дубиніна, 21,
  • Приморська, 52,138а,
  • Зелена гірка, 27,
  • пров. Загородній,
  • пров. Кошового, 5в,
  • Місячна, 26,
  • Сонячна, 7-29,
  • пров. Рислінга, 5-7,
  • Зелений мис" ТВО садівників, 133,
  • Чуковського Корнія, 5/63,
  • 411-ї Батареї, 1-14,
  • Мускатна, 17-25,
  • пров. 1-2й Проїзний,
  • 1-36, пров. Аліберне, 1, 27,
  • Сухолиманська, 19а,
  • Вчительська, 1-28,
  • Проектована, 3/10,
  • пров. Приморський, 2-4,
  • Амбулаторна, 2-15. 

Роботи до 17.00

Центральний РЕМ: 

  • Колонтаївська, 2. 

Роботи до 15.00

  • Михайлівська, 1-66,
  • пл. Михайлівська, 3-9,
  • Головковська, 24-58,
  • Мельницька, 3-16,
  • сквер Гамова, 1-7,
  • Балківська, 106,157-173,
  • Дальницька, 10-20,
  • Іванова, 15.

Роботи до 19.00

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ТЕЦ, яку будуватимуть за допомогою Південної Кореї. А також про графіки відключень світла.

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