Одесити залишилися без світла - адреси відключень та коли відновлять, ДТЕК

Відключення світла в Одесі — кому приготуватися
Сьогодні, 29 квітня в місті проводитимуть ремонтні роботи на елекромережах, тому чимало одеситів залишилися без світла. Відновити постачання обіцяють до 19:00, в залежності від адреси проживання.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого не буде світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Північний РЕМ:
- Гордієнка, 31-70,
- Мацієвської, 1-44,
- Вапняна, 1-47,
- Вапняне селище, 4-12,
- Праведників світу, 2-78,
- пров. 1й Вапняний, 1-11,
- пров. 1й Ювілейний, 6,
- пров. 1-7й Наявний, 1-12,
- пров. Любашовський, 1-19,
- пров. Ширяєвський, 21,28,
- Винниченка, 26-49,
- Трусовська, 4-19,
- Училищна, 22,26,
- Мінаєвська, 1-50,
- Коцюбинського, 1-21,
- Стельмаха, 2-44, Архітектора Нештурхи, 1-75,
- пров. Севастопольський, 2-18,
- Бадаєва, 23,
- Пилипа Орлика, 3-44,
- узвіз Мацієвської, 25а,
- Пассіонарії, 1-26,
- узвіз Латвійський, 1-27,
- пров. Червонослобідський, 1-14,
- Слобідська, 1-44,
- Шполянська, 10-34,
- Мазепи, 4-43,
- Івахненка, 1-72,
- узвіз Слобідський, 27б,29,
- Тиха, 2-52, Вітрогонова,
- 16-31, Гріна, 8-23,
- Юзефа Крашевського, 6-19,
- Шполянська, 12-71,
- Клепацького, 17,
- Лавкова, 1-45,
- Матюшенка, 25-58,
- Хорошенка, 21-53,
- пров. Г.Дорошенка, 8,
- Листяна, 10б,
- пров. 3й Східчастий, 11.
Роботи до 17.00
- Ч.Козацтва, 1,2.
Роботи до 18.00
- Похила, 1-174,
- Штильова, 2-118,
- пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,
- Молодогвардійська, 1-71,
- з 1 по 6 Садова,
- Кошиця, 1-69,
- Глаубермана, 1-17,164,
- Донецька, 1-25,
- Кишинівська, 2-24,
- Котлєєвська, 10-20,
- пров. Квантовий, 1-27,
- Шептицького, 1,3,5,
- пров. Одеський, 3-7,
- Маріупольська, 20-68,
- Мала Садова, 1-22,
- 2-а лінія на ж/м,
- Капітана Кузнєцова, 3-14,
- Керченська, 27-62,
- Велика Садова, 1-52,
- пров. 1й Керченський, 3-11,
- Південна дор., 1-73,
- Миколаївська дор., 65,
- пр. Князя В.Великого, 52.
Роботи до 19.00
Південний РЕМ:
- Симоненка, 1-62,
- пров. 1-2й Амбулаторний, 1-14,
- пров. 2й Тупиковий, 8,19,21,
- пр. Свободи, 28-113,
- Венгера, 6,
- пров. Верф’яний, 1-16,
- пров. Садовий, 2,
- Дубиніна, 21,
- Приморська, 52,138а,
- Зелена гірка, 27,
- пров. Загородній,
- пров. Кошового, 5в,
- Місячна, 26,
- Сонячна, 7-29,
- пров. Рислінга, 5-7,
- Зелений мис" ТВО садівників, 133,
- Чуковського Корнія, 5/63,
- 411-ї Батареї, 1-14,
- Мускатна, 17-25,
- пров. 1-2й Проїзний,
- 1-36, пров. Аліберне, 1, 27,
- Сухолиманська, 19а,
- Вчительська, 1-28,
- Проектована, 3/10,
- пров. Приморський, 2-4,
- Амбулаторна, 2-15.
Роботи до 17.00
Центральний РЕМ:
- Колонтаївська, 2.
Роботи до 15.00
- Михайлівська, 1-66,
- пл. Михайлівська, 3-9,
- Головковська, 24-58,
- Мельницька, 3-16,
- сквер Гамова, 1-7,
- Балківська, 106,157-173,
- Дальницька, 10-20,
- Іванова, 15.
Роботи до 19.00
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про ТЕЦ, яку будуватимуть за допомогою Південної Кореї. А також про графіки відключень світла.
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