Масштабное отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда восстановят электричество (от ДТЭК)

Отключение света в Одессе — кому стоит подготовиться
Сегодня, 13 августа, в Одессе будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, поэтому тысячи горожан останутся без электричества до вечера. Свет всем пользователям обещают вернуть до 20:00.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:
Центральный РЭС:
- Тираспольское, 2,4,4а,6,8,
- А.Вадатурского, 79-131,
- Гранатная,1-13,2-16,
- Г. Михайленко, 18-28, 37 - 51,
- Прибика Йозефа, 7-28,
- Столярского, 4-Г,
- Фунтового Ивана, 42-54,
- переулок Гранатный, 2,3,4,5,6,6А,8/корп.1,
- переулок Кордонный, 1- 15а, 25, 29, 35,
- переулок Малиновский, 7.
Работы до 20:00.
Северный РЭС:
- 2-я линия на жилом массиве, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,
- Садовая, Агрономическая,
- Беляевская, 1-9,
- Большая Садовая,
- Высокая, 1-20,
- Глаубермана, 3, 2, 2А,11,13,15,17, 1/ГАР, 164,
- Донецкая, 1-25,
- Дорожная, 1-22,
- П. Ивахненко, 81, 83, 90А,
- Каменщиков, 112-124, 295-305,
- Керченская,
- Кишиневская, 2-24,
- Кольцевая, 1-12,
- Коровицкого Профессора, 115-151, Котляревского, 12б,
- О. Кошица,
- Круглая, 1-37,
- Крушельницкого, 1-37,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Летняя, 23-41,
- Луценко Ивана, 1,1а,
- Малая Садовая, 2-22,
- Мариупольская,
- М. Михновского,
- Болобочана,
- Молодежная,
- Наклона, 17/1,
- Неждановой, 30-62, 117-129,
- Озерная, 26-66, Осенняя, 1-12,
- Южная дорога,
- Наклонная,
- Республиканская,
- Светлая, 1-14,
- Сергея Ядова, 58,
- Тарутинская, 1-11,
- Станислава Узикова, 9-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 64а-72,
- Хуторская,
- Цебриковская, 1-15,
- Чайкова, Четвертая, 33-Г,33Б,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Полянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
- Штилевая,
- Хаджибейская дорога,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й, Дунаевский,
- переулок 1-й, 3-й Керченский переулок,
- переулок 1-й Пересыпский,
- переулок Агрономический,
- переулок Гинзбург Людмилы,
- переулок Квантовый,
- переулок Килевый,
- переулок Круговой,
- переулок Крушельницкой,
- переулок Мастерской,
- переулок Новый, 7, 14, 14а,
- переулок Одесский,
- переулок Оранжерейный,
- переулок Петра Калнышевского,
- переулок Ионы Атаманского,
- переулок Украинки Леси,
- переулок Шахтинский,
- переулок Шебелинский,
- просп. Князя Владимира Великого, 52,
- спуск 2-й Пересыпский.
Работы до 18:00- 20:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
