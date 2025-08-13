Масштабное отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда восстановят электричество (от ДТЭК)

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 13 августа, в Одессе будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, поэтому тысячи горожан останутся без электричества до вечера. Свет всем пользователям обещают вернуть до 20:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Центральный РЭС:

Тираспольское, 2,4,4а,6,8,

А.Вадатурского, 79-131,

Гранатная,1-13,2-16,

Г. Михайленко, 18-28, 37 - 51,

Прибика Йозефа, 7-28,

Столярского, 4-Г,

Фунтового Ивана, 42-54,

переулок Гранатный, 2,3,4,5,6,6А,8/корп.1,

переулок Кордонный, 1- 15а, 25, 29, 35,

переулок Малиновский, 7.

Работы до 20:00.

Северный РЭС:

2-я линия на жилом массиве, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,

Садовая, Агрономическая,

Беляевская, 1-9,

Большая Садовая,

Высокая, 1-20,

Глаубермана, 3, 2, 2А,11,13,15,17, 1/ГАР, 164,

Донецкая, 1-25,

Дорожная, 1-22,

П. Ивахненко, 81, 83, 90А,

Каменщиков, 112-124, 295-305,

Керченская,

Кишиневская, 2-24,

Кольцевая, 1-12,

Коровицкого Профессора, 115-151, Котляревского, 12б,

О. Кошица,

Круглая, 1-37,

Крушельницкого, 1-37,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Летняя, 23-41,

Луценко Ивана, 1,1а,

Малая Садовая, 2-22,

Мариупольская,

М. Михновского,

Болобочана,

Молодежная,

Наклона, 17/1,

Неждановой, 30-62, 117-129,

Озерная, 26-66, Осенняя, 1-12,

Южная дорога,

Наклонная,

Республиканская,

Светлая, 1-14,

Сергея Ядова, 58,

Тарутинская, 1-11,

Станислава Узикова, 9-39,

Украинская, 1-20,

Хавкина, 64а-72,

Хуторская,

Цебриковская, 1-15,

Чайкова, Четвертая, 33-Г,33Б,

Шептицкого, 1,3,5,

Полянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,

Штилевая,

Хаджибейская дорога,

переулок 1-й, 2-й, 3-й, Дунаевский,

переулок 1-й, 3-й Керченский переулок,

переулок 1-й Пересыпский,

переулок Агрономический,

переулок Гинзбург Людмилы,

переулок Квантовый,

переулок Килевый,

переулок Круговой,

переулок Крушельницкой,

переулок Мастерской,

переулок Новый, 7, 14, 14а,

переулок Одесский,

переулок Оранжерейный,

переулок Петра Калнышевского,

переулок Ионы Атаманского,

переулок Украинки Леси,

переулок Шахтинский,

переулок Шебелинский,

просп. Князя Владимира Великого, 52,

спуск 2-й Пересыпский.

Работы до 18:00- 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

