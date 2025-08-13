Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять електрику (від ДТЕК)

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 13 серпня, в Одесі проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, тому тисячі містян залишаться без електрики до вечора. Світло всім користувачам обіцяють повернути до 20:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Центральний РЕМ:

Тираспільське, 2,4,4а,6,8,

О.Вадатурського, 79-131,

Гранатна,1-13,2-16,

Г. Михайленко, 18-28, 37 – 51,

Прибіка Йозефа, 7-28,

Столярського, 4-Г,

Фунтового Івана, 42-54,

пров. Гранатний, 2,3,4,5,6,6А,8/корп.1,

пров. Кордонний, 1- 15а, 25, 29, 35,

пров. Малиновский, 7.

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,

Садова, Агрономічна,

Біляївська, 1-9,

Велика Садова,

Висока, 1-20,

Глаубермана, 3, 2, 2А,11,13,15,17, 1/ГАР, 164,

Донецька, 1-25,

Дорожня, 1-22,

П. Івахненко, 81, 83, 90А,

Каменярів, 112-124, 295-305,

Керченська,

Кишинівська, 2-24,

Кільцева, 1-12,

Коровицького Професора, 115-151, Котляревського, 12б,

О. Кошиця,

Кругова, 1-37,

Крушельницького, 1-37,

Капітана Кузнецова, 3-14,

Літня, 23- 41,

Луценка Івана, 1,1а,

Мала Садова, 2-22,

Маріупольська,

М. Міхновського,

Болобочана,

Молодіжна,

Наклона, 17/1,

Нежданової, 30-62, 117-129,

Озерна, 26-66, Осіння, 1-12,

Південна дорога,

Похила,

Республіканська,

Світла, 1-14,

Сергія Ядова, 58,

Тарутинська, 1-11,

Узікова Станіслава, 9-39,

Українська, 1-20,

Хавкіна, 64а-72,

Хутірська,

Цебриковська, 1-15,

Чайкова, Четверта, 33-Г,33Б,

Шептицького, 1,3,5,

Полянська, 74, 76, 107, 109, 117, 119,

Штильова,

Хаджибейська дорога,

пров. 1-й, 2-й, 3-й, Дунаєвський,

пров. 1-й,3-й Керченський пров.,

пров. 1-й Пересипський,

пров. Агрономічний,

пров. Гінзбург Людмили,

пров. Квантовий,

пров. Кілевий,

пров. Круговий,

пров. Крушельницької,

пров. Мастерській,

пров. Новий, 7, 14, 14а,

пров. Одеський,

пров. Оранжерейний,

пров. Петра Калнишевського,

пров. Іони Отаманського,

пров. Українки Лесі,

пров. Шахтинський,

пров. Шебелинський,

просп. Князя Володимира Великого, 52,

узвіз 2-й Пересипський.

Роботи до 18:00- 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

