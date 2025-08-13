Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять електрику (від ДТЕК)

Відключення світла в Одесі — кому варто підготуватися
Сьогодні, 13 серпня, в Одесі проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, тому тисячі містян залишаться без електрики до вечора. Світло всім користувачам обіцяють повернути до 20:00.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Центральний РЕМ:
- Тираспільське, 2,4,4а,6,8,
- О.Вадатурського, 79-131,
- Гранатна,1-13,2-16,
- Г. Михайленко, 18-28, 37 – 51,
- Прибіка Йозефа, 7-28,
- Столярського, 4-Г,
- Фунтового Івана, 42-54,
- пров. Гранатний, 2,3,4,5,6,6А,8/корп.1,
- пров. Кордонний, 1- 15а, 25, 29, 35,
- пров. Малиновский, 7.
Роботи до 20:00.
Північний РЕМ:
- 2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,
- Садова, Агрономічна,
- Біляївська, 1-9,
- Велика Садова,
- Висока, 1-20,
- Глаубермана, 3, 2, 2А,11,13,15,17, 1/ГАР, 164,
- Донецька, 1-25,
- Дорожня, 1-22,
- П. Івахненко, 81, 83, 90А,
- Каменярів, 112-124, 295-305,
- Керченська,
- Кишинівська, 2-24,
- Кільцева, 1-12,
- Коровицького Професора, 115-151, Котляревського, 12б,
- О. Кошиця,
- Кругова, 1-37,
- Крушельницького, 1-37,
- Капітана Кузнецова, 3-14,
- Літня, 23- 41,
- Луценка Івана, 1,1а,
- Мала Садова, 2-22,
- Маріупольська,
- М. Міхновського,
- Болобочана,
- Молодіжна,
- Наклона, 17/1,
- Нежданової, 30-62, 117-129,
- Озерна, 26-66, Осіння, 1-12,
- Південна дорога,
- Похила,
- Республіканська,
- Світла, 1-14,
- Сергія Ядова, 58,
- Тарутинська, 1-11,
- Узікова Станіслава, 9-39,
- Українська, 1-20,
- Хавкіна, 64а-72,
- Хутірська,
- Цебриковська, 1-15,
- Чайкова, Четверта, 33-Г,33Б,
- Шептицького, 1,3,5,
- Полянська, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
- Штильова,
- Хаджибейська дорога,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, Дунаєвський,
- пров. 1-й,3-й Керченський пров.,
- пров. 1-й Пересипський,
- пров. Агрономічний,
- пров. Гінзбург Людмили,
- пров. Квантовий,
- пров. Кілевий,
- пров. Круговий,
- пров. Крушельницької,
- пров. Мастерській,
- пров. Новий, 7, 14, 14а,
- пров. Одеський,
- пров. Оранжерейний,
- пров. Петра Калнишевського,
- пров. Іони Отаманського,
- пров. Українки Лесі,
- пров. Шахтинський,
- пров. Шебелинський,
- просп. Князя Володимира Великого, 52,
- узвіз 2-й Пересипський.
Роботи до 18:00- 20:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні. А також про тариф на утримання будинків для одеситів.
Читайте Новини.LIVE!