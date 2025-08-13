Відео
Головна Одеса Відключення світла в Одесі — кому варто підготуватися

Відключення світла в Одесі — кому варто підготуватися

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 09:52
Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять електрику (від ДТЕК)
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 13 серпня, в Одесі проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, тому тисячі містян залишаться без електрики до вечора. Світло всім користувачам обіцяють повернути до 20:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

Читайте також:

В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Центральний РЕМ:

  • Тираспільське, 2,4,4а,6,8,
  • О.Вадатурського, 79-131,
  • Гранатна,1-13,2-16,
  • Г. Михайленко, 18-28, 37 – 51,
  • Прибіка Йозефа, 7-28,  
  • Столярського, 4-Г,
  • Фунтового Івана, 42-54,
  • пров. Гранатний, 2,3,4,5,6,6А,8/корп.1,
  • пров. Кордонний, 1- 15а, 25, 29, 35,
  • пров. Малиновский, 7. 

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

  • 2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,
  • Садова, Агрономічна,
  • Біляївська, 1-9,
  • Велика Садова,
  • Висока, 1-20,
  • Глаубермана, 3, 2, 2А,11,13,15,17, 1/ГАР, 164,
  • Донецька, 1-25,
  • Дорожня, 1-22,
  • П. Івахненко, 81, 83, 90А,
  • Каменярів, 112-124, 295-305,
  • Керченська,  
  • Кишинівська, 2-24,
  • Кільцева, 1-12,
  • Коровицького Професора, 115-151, Котляревського, 12б,
  • О. Кошиця,
  • Кругова, 1-37,
  • Крушельницького, 1-37,
  • Капітана Кузнецова, 3-14,
  • Літня, 23- 41,
  • Луценка Івана, 1,1а,
  • Мала Садова, 2-22,
  • Маріупольська,  
  • М. Міхновського,
  • Болобочана,
  • Молодіжна,
  • Наклона,  17/1,
  • Нежданової, 30-62, 117-129,
  • Озерна, 26-66, Осіння, 1-12,
  • Південна дорога,
  • Похила,
  • Республіканська,
  • Світла, 1-14,
  • Сергія Ядова, 58,
  • Тарутинська, 1-11,
  • Узікова Станіслава, 9-39,
  • Українська, 1-20,
  • Хавкіна, 64а-72,
  • Хутірська,  
  • Цебриковська, 1-15,
  • Чайкова, Четверта, 33-Г,33Б,
  • Шептицького, 1,3,5,
  • Полянська, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
  • Штильова,    
  • Хаджибейська дорога,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, Дунаєвський,
  • пров. 1-й,3-й Керченський пров.,
  • пров. 1-й Пересипський,
  • пров. Агрономічний,
  • пров. Гінзбург Людмили,
  • пров. Квантовий,
  • пров. Кілевий,
  • пров. Круговий,
  • пров. Крушельницької,
  • пров. Мастерській,
  • пров. Новий, 7, 14, 14а,
  • пров. Одеський,
  • пров. Оранжерейний,
  • пров. Петра Калнишевського,
  • пров. Іони Отаманського,
  • пров. Українки Лесі,
  • пров. Шахтинський,  
  • пров. Шебелинський,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52,
  • узвіз 2-й Пересипський.

Роботи до 18:00- 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні. А також про тариф на утримання будинків для одеситів.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
