Отключение света в Одессе сегодня

Отключения света в Одессе на сегодня — кого коснется
Сегодня, 2 апреля, тысячи одесситов остались без света из-за запланированных работ на сетях. Электричество горожанам обещают вернуть до 19:00.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за плановых ремонтных работ на сетях без света остались одесситы, проживающие по следующим адресам:
Северный РЭС:
- Семена Палия, 119-123,
- Высоцкого, 2.
Работы до 17:00.
Центральный РЭС:
- Ольгиевская, 6-10, 37,
- Педагогическая, 2-7, 18, 20, 46-52,
- Леся Курбаса, 7а-18,
- Клубничная, 6, 20,
- Балтиморская, 1/корп.1-10/12/корп.1,
- 22, Сеченова, 3, 7, 9,
- Скидановская, 3-7/11,
- Солнечная, 7/9, 10,
- Старопортофранковская, 5-13, 21, 25-31-41,
- Тенистая, 3-13а, 24, 28-34а,
- Штурвальная, 3-13а,
- дор. Фонтанская, 16/2-16/корп.4, 45-65,
- Михайловская, 13, 15, 19,
- переулок 2-й Западный, 2, 226,
- переулок 3-й Западный, 8, 10, 12, 255/гар,
- переулок 4-й Западный, 11, 13, 15,
- переулок Гагаринский, 31, переулок
- Гвоздичный, 3, 3а,
- переулок Экономический, 1, 3, 5,
- переулок И. Франко, 1/2-19,
- переулок Хрустальный, 1/корп.1-4,
- переулок Курортный, 2/корп.1-2/корп.5,
- переулок Олеси Воропая, 1-13,
- переулок Морской, 2, 12, 29,
- переулок Педагогический, 5, 5-А, 5а,
- переулок Северный, 3, 4а, 8, 10,12,
- переулок Клубничный, 1-29,
- переулок Светлый, 3-7/корп.1,
- переулок Тополиный, 1-9, 17,
- переулок Университетский, 1,
- переулок Хвойный, 8-12, 20, 23, 25,
- спуск Ольгиевский, 2-10.
Работы обещают завершить с 16:00 до 19:00.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммуналку в апреле. А также о новом поезде из Одессы.
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