Отключение света в Одессе сегодня

Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 2 апреля, тысячи одесситов остались без света из-за запланированных работ на сетях. Электричество горожанам обещают вернуть до 19:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за плановых ремонтных работ на сетях без света остались одесситы, проживающие по следующим адресам:

Северный РЭС:

Семена Палия, 119-123,

Высоцкого, 2.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

Ольгиевская, 6-10, 37,

Педагогическая, 2-7, 18, 20, 46-52,

Леся Курбаса, 7а-18,

Клубничная, 6, 20,

Балтиморская, 1/корп.1-10/12/корп.1,

22, Сеченова, 3, 7, 9,

Скидановская, 3-7/11,

Солнечная, 7/9, 10,

Старопортофранковская, 5-13, 21, 25-31-41,

Тенистая, 3-13а, 24, 28-34а,

Штурвальная, 3-13а,

дор. Фонтанская, 16/2-16/корп.4, 45-65,

Михайловская, 13, 15, 19,

переулок 2-й Западный, 2, 226,

переулок 3-й Западный, 8, 10, 12, 255/гар,

переулок 4-й Западный, 11, 13, 15,

переулок Гагаринский, 31, переулок

Гвоздичный, 3, 3а,

переулок Экономический, 1, 3, 5,

переулок И. Франко, 1/2-19,

переулок Хрустальный, 1/корп.1-4,

переулок Курортный, 2/корп.1-2/корп.5,

переулок Олеси Воропая, 1-13,

переулок Морской, 2, 12, 29,

переулок Педагогический, 5, 5-А, 5а,

переулок Северный, 3, 4а, 8, 10,12,

переулок Клубничный, 1-29,

переулок Светлый, 3-7/корп.1,

переулок Тополиный, 1-9, 17,

переулок Университетский, 1,

переулок Хвойный, 8-12, 20, 23, 25,

спуск Ольгиевский, 2-10.

Работы обещают завершить с 16:00 до 19:00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммуналку в апреле. А также о новом поезде из Одессы.