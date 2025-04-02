Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Отключения света в Одессе на сегодня — кого коснется arrow

Отключения света в Одессе на сегодня — кого коснется

2 апреля 2025 10:35
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Отключение света в Одессе сегодня
Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Сегодня, 2 апреля, тысячи одесситов остались без света из-за запланированных работ на сетях. Электричество горожанам обещают вернуть до 19:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

Читайте также:

У кого нет света

Из-за плановых ремонтных работ на сетях без света остались одесситы, проживающие по следующим адресам:

Северный РЭС:

  • Семена Палия, 119-123,
  • Высоцкого, 2.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

  • Ольгиевская, 6-10, 37,
  • Педагогическая, 2-7, 18, 20, 46-52,
  • Леся Курбаса, 7а-18,
  • Клубничная, 6, 20,
  • Балтиморская, 1/корп.1-10/12/корп.1,
  • 22, Сеченова, 3, 7, 9,
  • Скидановская, 3-7/11,
  • Солнечная, 7/9, 10,
  • Старопортофранковская, 5-13, 21, 25-31-41,
  • Тенистая, 3-13а, 24, 28-34а,
  • Штурвальная, 3-13а,
  • дор. Фонтанская, 16/2-16/корп.4, 45-65,
  • Михайловская, 13, 15, 19,
  • переулок 2-й Западный, 2, 226,
  • переулок 3-й Западный, 8, 10, 12, 255/гар,
  • переулок 4-й Западный, 11, 13, 15,
  • переулок Гагаринский, 31, переулок
  • Гвоздичный, 3, 3а,
  • переулок Экономический, 1, 3, 5,
  • переулок И. Франко, 1/2-19,
  • переулок Хрустальный, 1/корп.1-4,
  • переулок Курортный, 2/корп.1-2/корп.5,
  • переулок Олеси Воропая, 1-13,
  • переулок Морской, 2, 12, 29,
  • переулок Педагогический, 5, 5-А, 5а,
  • переулок Северный, 3, 4а, 8, 10,12,
  • переулок Клубничный, 1-29,
  • переулок Светлый, 3-7/корп.1,
  • переулок Тополиный, 1-9, 17,
  • переулок Университетский, 1,
  • переулок Хвойный, 8-12, 20, 23, 25,
  • спуск Ольгиевский, 2-10.

Работы обещают завершить с 16:00 до 19:00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммуналку в апреле. А также о новом поезде из Одессы.

коммунальные услуги Одесса электроэнергия Новости Одессы отключения света
Реклама
Реклама
Реклама