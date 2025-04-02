Відключення світла в Одесі сьогодні

Відключення світла в Одесі на сьогодні — кого торкнеться
Сьогодні, 2 квітня, тисячі одеситів залишилися без світла через заплановані роботи на мережах. Електрику містянам обіцяють повернути до 19:00.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через планові ремонтні роботи на мережах без світла залишилися одесити, які мешкають за такими адресами:
Північний РЕМ:
- Семена Палія, 119-123,
- Висоцького, 2.
Роботи до 17:00.
Центральний РЕМ:
- Ольгієвська, 6-10, 37,
- Педагогічна, 2-7, 18, 20, 46-52,
- Леся Курбаса, 7а-18,
- Полунична, 6, 20,
- Балтиморська, 1/корп.1-10/12/корп.1,
- 22, Сєченова, 3, 7, 9,
- Скиданівська, 3-7/11,
- Сонячна, 7/9, 10,
- Старопортофранківська, 5-13, 21, 25-31-41,
- Тіниста, 3-13а, 24, 28-34а,
- Штурвальна, 3-13а,
- дор. Фонтанська, 16/2-16/корп.4, 45-65,
- Михайлівська, 13, 15, 19,
- пров. 2-й Західний, 2, 226,
- пров. 3-й Західний, 8, 10, 12, 255/гар,
- пров. 4-й Західний, 11, 13, 15,
- пров. Гагарінський, 31, пров.
- Гвоздичний, 3, 3а,
- пров. Економічний, 1, 3, 5,
- пров. І. Франка, 1/2-19,
- пров. Кришталевий, 1/корп.1-4,
- пров. Курортний, 2/корп.1-2/корп.5,
- пров. Олеси Воропая, 1-13,
- пров. Морський, 2, 12, 29,
- пров. Педагогічний, 5, 5-А, 5а,
- пров. Північний, 3, 4а, 8, 10,12,
- пров. Полуничний, 1-29,
- пров. Світлий, 3-7/корп.1,
- пров. Тополиний, 1-9, 17,
- пров. Університетський, 1,
- пров. Хвойний, 8-12, 20, 23, 25,
- узвіз Ольгіївський, 2-10.
Роботи обіцяють завершити з 16:00 до 19:00.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на комуналку у квітні. А також про новий потяг з Одеси.
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