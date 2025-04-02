Відключення світла в Одесі сьогодні

Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 2 квітня, тисячі одеситів залишилися без світла через заплановані роботи на мережах. Електрику містянам обіцяють повернути до 19:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Через планові ремонтні роботи на мережах без світла залишилися одесити, які мешкають за такими адресами:

Північний РЕМ:

Семена Палія, 119-123,

Висоцького, 2.

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

Ольгієвська, 6-10, 37,

Педагогічна, 2-7, 18, 20, 46-52,

Леся Курбаса, 7а-18,

Полунична, 6, 20,

Балтиморська, 1/корп.1-10/12/корп.1,

22, Сєченова, 3, 7, 9,

Скиданівська, 3-7/11,

Сонячна, 7/9, 10,

Старопортофранківська, 5-13, 21, 25-31-41,

Тіниста, 3-13а, 24, 28-34а,

Штурвальна, 3-13а,

дор. Фонтанська, 16/2-16/корп.4, 45-65,

Михайлівська, 13, 15, 19,

пров. 2-й Західний, 2, 226,

пров. 3-й Західний, 8, 10, 12, 255/гар,

пров. 4-й Західний, 11, 13, 15,

пров. Гагарінський, 31, пров.

Гвоздичний, 3, 3а,

пров. Економічний, 1, 3, 5,

пров. І. Франка, 1/2-19,

пров. Кришталевий, 1/корп.1-4,

пров. Курортний, 2/корп.1-2/корп.5,

пров. Олеси Воропая, 1-13,

пров. Морський, 2, 12, 29,

пров. Педагогічний, 5, 5-А, 5а,

пров. Північний, 3, 4а, 8, 10,12,

пров. Полуничний, 1-29,

пров. Світлий, 3-7/корп.1,

пров. Тополиний, 1-9, 17,

пров. Університетський, 1,

пров. Хвойний, 8-12, 20, 23, 25,

узвіз Ольгіївський, 2-10.

Роботи обіцяють завершити з 16:00 до 19:00.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на комуналку у квітні. А також про новий потяг з Одеси.