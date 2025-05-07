Отключение света в Одессе — адреса и когда ДТЭК вернет электричество

Отключения света в Одессе на сегодня — кого коснется
Сегодня, 7 мая, в городе будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи одесситов останутся без света. Завершить восстановительные мероприятия обещают до 19:00, однако время может меняться.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого не будет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:
Северный РЭС:
- Беляевская, 1-9,
- Тарутинская, 1-11,
- Хуторская, 1-22,
- Цебриковская, 1-13,
- переулок Шахтинский, 25-46.
Работы до 17.00
- 1а-6а Садовая,
- Чайковая, 1-71,
- Наклонная, 1-174,
- Штилевая, 2-118,
- переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,
- Кошица, 1-69,
- Глаубермана, 1-17,164,
- Донецкая, 1-25,
- Кишиневская, 2-24,
- Котлеевская, 10-20,
- переулок Квантовый, 1-27,
- Шептицкого, 1,3,5,
- переулок Одесский, 3-7,
- Мариупольская, 20-68,
- Малая Садовая, 1-22,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62,
- переулок 1,3й Керченский, 3-11,
- Большая Садовая, 1-52,
- Южная дорога, 1-73,
- Николаевская дорога, 65,
- пр. Князя В.Великого, 52.
Работы до 19.00
Южный РЭС:
- Тополиная, 10-24.
Работы до 16.00
- Г.Крут, 33,33а,45,
- Саксаганского, 1-35,
- Дача Ковалевского, 72-136,
- 1а линия Вильямса 43, 19/1,
- Максишка, 28-38,
- Садовского, 1-47,
- Е.Чикаленко, 17-33,
- 5-6 линии М.Демченко, 30,38,
- переулок Карпенко-Карого, 2-21,
- переулок Водный, 1-21,
- Березанская, 3/12,
- переулок 1-3й Амундсена, 1-60.
Работы до 17.00
Центральный РЭС:
- Ивана и Юрия Лип, 22,26,
- Тираспольское шоссе, 31-219,
- Бахчева, 1-36,
- Санитарная, 1-37,
- Колонтаевская, 1-21,
- Дальницкое шоссе, 3-159,
- Нескучная, 1-12,
- Тираспольская, 28-32,
- переулок 1й Восточный, 2-18,
- Горизонтальная, 1-50,
- Северная, 12-188,
- Балковская, 1-9,
- Скидановская, 3-7,
- Старопортофранковская, 83-97,
- Аэродромная, 1,
- Довженка, 7,9,
- Ольгиевский спуск, 8а,
- Сосюры, 1-75,
- Магистральная, 33-122,
- Олешковская, 57,
- Солнечная, 4,
- Огородная, 101,
- Чумацкая, 4-110,
- переулок 1-6й Лазурный, 1-14,
- переулок Проточный, 1-15,
- Братская, 1-14,
- переулок Каменецкий (переулок 1-й Амурский),
- переулок Глуховский (переулок 2-й Амурский),
- переулок Волынский (переулок 3-й Амурский),
- переулок Кременецкий (переулок 4-й Амурский),
- переулок Маковый, 2-12,
- Маковая, 1-78,
- Ученическая, 1-55,
- Острожская (Амурская), 1-63,
- Дунайская, 1-36,
- Казанская, 1-25,
- Курганская, 1-20,
- Миндальная, 4,
- Белинского, 3-29,
- Озерная, 1-13,
- Патриотическая, 45-160,
- переулок Кинбурнский (переулок Бородинский), 3-9,
- Ангарская, 1-37,
- Аркаса, 47-164,
- Героев Змеиного, 48-153,
- Лещенко, 2-107,
- переулок Северный, 33-47,
- переулок Георгия Гусака-Гусаченко (переулок 2й Ползунова),1-19,
- переулок Черновицкий, 1-20,
- Зерновая, 1-30,
- Злаковая, 1-31,
- Черкасская, 1-28,
- Олешковская, 1-62,
- Садиковская, 19-44,
- Французский б-р, 26-27,
- переулок Шампанский, 1,
- Кутузакия, 1-11,
- Южная, 17-24,
- Локальная, 1-15,
- 10-го Апреля, 5,26,
- Мечникова, 76-90,
- Майстрова, 30-38.
Работы до 19.00
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также об одесских бюветах.
Читайте Новини.LIVE!