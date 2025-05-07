Отключение света в Одессе — адреса и когда ДТЭК вернет электричество

Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 7 мая, в городе будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи одесситов останутся без света. Завершить восстановительные мероприятия обещают до 19:00, однако время может меняться.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого не будет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Северный РЭС:

Беляевская, 1-9,

Тарутинская, 1-11,

Хуторская, 1-22,

Цебриковская, 1-13,

переулок Шахтинский, 25-46.

Работы до 17.00

1а-6а Садовая,

Чайковая, 1-71,

Наклонная, 1-174,

Штилевая, 2-118,

переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,

Кошица, 1-69,

Глаубермана, 1-17,164,

Донецкая, 1-25,

Кишиневская, 2-24,

Котлеевская, 10-20,

переулок Квантовый, 1-27,

Шептицкого, 1,3,5,

переулок Одесский, 3-7,

Мариупольская, 20-68,

Малая Садовая, 1-22,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Керченская, 27-62,

переулок 1,3й Керченский, 3-11,

Большая Садовая, 1-52,

Южная дорога, 1-73,

Николаевская дорога, 65,

пр. Князя В.Великого, 52.

Работы до 19.00

Южный РЭС:

Тополиная, 10-24.

Работы до 16.00

Г.Крут, 33,33а,45,

Саксаганского, 1-35,

Дача Ковалевского, 72-136,

1а линия Вильямса 43, 19/1,

Максишка, 28-38,

Садовского, 1-47,

Е.Чикаленко, 17-33,

5-6 линии М.Демченко, 30,38,

переулок Карпенко-Карого, 2-21,

переулок Водный, 1-21,

Березанская, 3/12,

переулок 1-3й Амундсена, 1-60.

Работы до 17.00

Центральный РЭС:

Ивана и Юрия Лип, 22,26,

Тираспольское шоссе, 31-219,

Бахчева, 1-36,

Санитарная, 1-37,

Колонтаевская, 1-21,

Дальницкое шоссе, 3-159,

Нескучная, 1-12,

Тираспольская, 28-32,

переулок 1й Восточный, 2-18,

Горизонтальная, 1-50,

Северная, 12-188,

Балковская, 1-9,

Скидановская, 3-7,

Старопортофранковская, 83-97,

Аэродромная, 1,

Довженка, 7,9,

Ольгиевский спуск, 8а,

Сосюры, 1-75,

Магистральная, 33-122,

Олешковская, 57,

Солнечная, 4,

Огородная, 101,

Чумацкая, 4-110,

переулок 1-6й Лазурный, 1-14,

переулок Проточный, 1-15,

Братская, 1-14,

переулок Каменецкий (переулок 1-й Амурский),

переулок Глуховский (переулок 2-й Амурский),

переулок Волынский (переулок 3-й Амурский),

переулок Кременецкий (переулок 4-й Амурский),

переулок Маковый, 2-12,

Маковая, 1-78,

Ученическая, 1-55,

Острожская (Амурская), 1-63,

Дунайская, 1-36,

Казанская, 1-25,

Курганская, 1-20,

Миндальная, 4,

Белинского, 3-29,

Озерная, 1-13,

Патриотическая, 45-160,

переулок Кинбурнский (переулок Бородинский), 3-9,

Ангарская, 1-37,

Аркаса, 47-164,

Героев Змеиного, 48-153,

Лещенко, 2-107,

переулок Северный, 33-47,

переулок Георгия Гусака-Гусаченко (переулок 2й Ползунова),1-19,

переулок Черновицкий, 1-20,

Зерновая, 1-30,

Злаковая, 1-31,

Черкасская, 1-28,

Олешковская, 1-62,

Садиковская, 19-44,

Французский б-р, 26-27,

переулок Шампанский, 1,

Кутузакия, 1-11,

Южная, 17-24,

Локальная, 1-15,

10-го Апреля, 5,26,

Мечникова, 76-90,

Майстрова, 30-38.

Работы до 19.00

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также об одесских бюветах.