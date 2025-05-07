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Отключения света в Одессе на сегодня — кого коснется

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Дата публикации 7 мая 2025 09:47
Отключение света в Одессе — адреса и когда ДТЭК вернет электричество
Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 7 мая, в городе будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи одесситов останутся без света. Завершить восстановительные мероприятия обещают до 19:00, однако время может меняться.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого не будет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Северный РЭС:

  • Беляевская, 1-9,
  • Тарутинская, 1-11,
  • Хуторская, 1-22,
  • Цебриковская, 1-13,
  • переулок Шахтинский, 25-46.

Работы до 17.00

  • 1а-6а Садовая,
  • Чайковая, 1-71,
  • Наклонная, 1-174,
  • Штилевая, 2-118,
  • переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,
  • Кошица, 1-69,
  • Глаубермана, 1-17,164,
  • Донецкая, 1-25,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Котлеевская, 10-20,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • Мариупольская, 20-68,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62,
  • переулок 1,3й Керченский, 3-11,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Южная дорога, 1-73,
  • Николаевская дорога, 65,
  • пр. Князя В.Великого, 52.

Работы до 19.00

Южный РЭС:

  • Тополиная, 10-24.

Работы до 16.00

  • Г.Крут, 33,33а,45,
  • Саксаганского, 1-35,
  • Дача Ковалевского, 72-136,
  • 1а линия Вильямса 43, 19/1,
  • Максишка, 28-38,
  • Садовского, 1-47,
  • Е.Чикаленко, 17-33,
  • 5-6 линии М.Демченко, 30,38,
  • переулок Карпенко-Карого, 2-21,
  • переулок Водный, 1-21,
  • Березанская, 3/12,
  • переулок 1-3й Амундсена, 1-60.

Работы до 17.00

Центральный РЭС:

  • Ивана и Юрия Лип, 22,26,
  • Тираспольское шоссе, 31-219,
  • Бахчева, 1-36,
  • Санитарная, 1-37,
  • Колонтаевская, 1-21,
  • Дальницкое шоссе, 3-159,
  • Нескучная, 1-12,
  • Тираспольская, 28-32,
  • переулок 1й Восточный, 2-18,
  • Горизонтальная, 1-50,
  • Северная, 12-188,
  • Балковская, 1-9,
  • Скидановская, 3-7,
  • Старопортофранковская, 83-97,
  • Аэродромная, 1,
  • Довженка, 7,9,
  • Ольгиевский спуск, 8а,
  • Сосюры, 1-75,
  • Магистральная, 33-122,
  • Олешковская, 57,
  • Солнечная, 4,
  • Огородная, 101,
  • Чумацкая, 4-110,
  • переулок 1-6й Лазурный, 1-14,
  • переулок Проточный, 1-15,
  • Братская, 1-14,
  • переулок Каменецкий (переулок 1-й Амурский),
  • переулок Глуховский (переулок 2-й Амурский),
  • переулок Волынский (переулок 3-й Амурский),
  • переулок Кременецкий (переулок 4-й Амурский),
  • переулок Маковый, 2-12,
  • Маковая, 1-78,
  • Ученическая, 1-55,
  • Острожская (Амурская), 1-63,
  • Дунайская, 1-36,
  • Казанская, 1-25,
  • Курганская, 1-20,
  • Миндальная, 4,
  • Белинского, 3-29,
  • Озерная, 1-13,
  • Патриотическая, 45-160,
  • переулок Кинбурнский (переулок Бородинский), 3-9,
  • Ангарская, 1-37,
  • Аркаса, 47-164,
  • Героев Змеиного, 48-153,
  • Лещенко, 2-107,
  • переулок Северный, 33-47,
  • переулок Георгия Гусака-Гусаченко (переулок 2й Ползунова),1-19,
  • переулок Черновицкий, 1-20,
  • Зерновая, 1-30,
  • Злаковая, 1-31,
  • Черкасская, 1-28,
  • Олешковская, 1-62,
  • Садиковская, 19-44,
  • Французский б-р, 26-27,
  • переулок Шампанский, 1,
  • Кутузакия, 1-11,
  • Южная, 17-24,
  • Локальная, 1-15,
  • 10-го Апреля, 5,26,
  • Мечникова, 76-90,
  • Майстрова, 30-38.

Работы до 19.00

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также об одесских бюветах.

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Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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